Joaquín Levinton fue dado de alta tras sufrir un infarto y confirmó cuándo volverá a los escenarios

El cantante de Turf regresó a su casa luego de ser asistido en el Hospital Fernández. "Me empezó a doler el pecho y no podía respirar", recordó sobre su descompensación.

El músico Joaquín Levinton confirmó que regresó a su casa luego de que fuera internado en el Hospital Fernández tras sufrir un infarto en un bar del barrio porteño de Palermo. Además, detalló que se le había obstaculizado una arteria.

En su cuenta de la red social Instagram, el cantante de la banda Turf señaló que se encuentra en su casa y recordó los síntomas que sufrió por el inconveniente de salud: "Ya estoy en mi casa, me dieron el alta. Tuve un infarto porque tenía una arteria tapada. De repente me empezó a doler el pecho y no podía respirar".

En tal sentido, destacó la asistencia que recibió. "Me ayudó un mozo al que le agradezco un montón y después llegó el SAME rapidísimo, que me llevó al Hospital Fernández. Les agradezco con todo el corazón lo genial y lo rápido que me atendieron", expresó.

Por último, se refirió a su vuelta a la música: "Al poco tiempo ya estaba bien en una sala y recuperándome para ya estar hoy en mi casa y en un mes ya sobre los escenarios y haciendo las fantasías que hago".

Todo ocurrió el jueves por la noche cuando el artista se encontraba en un local ubicado sobe la calle Dorrego al 1600 cuando advirtieron su estado de salud.

Joaquín Levinton recibió el alta Agradeció al mozo y al SAME que le salvaron la vida pic.twitter.com/E2AyiXi3Sd

El titular del SAME, Alberto Crescenti, indicó en diálogo con C5N que Levinton "presentó un dolor precordial en el pecho con hipotensión sudoración y convocaron al 107. A las 0:52 llegó el equipo para compensarlo. Se sospechó de un compromiso cardiológico, se lo derivó al Hospital Fernández. Padeció un síndrome coronario agudo. La rapidez del SAME evitó algo peor".

Por su parte, el mozo que asistió a Levinton advirtió en diálogo con LAM que el músico ya presentaba malestar al llegar al local. "Él vino, se sentó acá, y ya vino medio descompensado, pero pensamos que había tomado algo o estaba un poco alcoholizado, y estaba muy tranquilo", marcó.

El mozo relató que, antes de que lleguen los médicos, el músico permaneció calmado, a pesar de su descompensación, y confirmó que estaba tranquilo, algo desorientado, pero sin sobresaltos. "Quedate tranquilo, no te vamos a dejar ir", detalló el mesero en cuanto a lo ocurrido en ese crucial momento.

Qué es un infarto agudo de miocardio, la afección cardíaca que sufrió Joaquín Levinton

El infarto agudo de miocardio es la muerte de una parte del músculo cardíaco que se produce cuando se obstruye completamente el flujo sanguíneo en una de las arterias coronarias. Infarto significa "necrosis por falta de riego sanguíneo", con agudo se refiere a "súbito", con mio a "músculo" y con cardio a "corazón".

El síntoma más característico del infarto agudo de miocardio es el dolor en el pecho. A diferencia de episodios previos, suele ser un dolor más intenso y prolongado, conocido como “angor” o angina. Por lo general, aparece de manera repentina y se describe como una presión fuerte en el centro del tórax, similar a un puño que retuerce o un peso que oprime el corazón.

En muchos casos, este dolor se irradia hacia los hombros, especialmente el izquierdo, hacia el brazo del mismo lado, o asciende al cuello, pudiendo llegar a la garganta, los dientes o el maxilar inferior. En otras ocasiones, puede proyectarse hacia la espalda.

Los síntomas pueden manifestarse en reposo, incluso durante el sueño, o desencadenarse durante un esfuerzo físico y persistir después de él. Además, se prolongan durante varios minutos.

Un infarto agudo de miocardio es una emergencia médica, por lo que demanda atención inmediata. En caso de reconocer estos síntomas, comunicarse con el 107.