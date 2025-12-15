15 de diciembre de 2025 Inicio
El Gobierno envió al Congreso el proyecto que modifica la Ley de Glaciares: "Un obstáculo para el desarrollo"

La Oficina del Presidente aseguró que la propuesta legislativa responde a los reclamos de "la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (Mendoza y San Juan)".

El Gobierno envió el proyecto de ley que modifica la Ley Nacional de Glaciares N°26.639 al Congreso y aseguró que busca "proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano" y fortalecer "el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental".

Las universidades se sumarán a la marcha de la CGT contra la reforma laboral del Gobierno
Las universidades se suman a la marcha de la CGT contra la reforma laboral del Gobierno

La Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) remarcó en un comunicado que publicó en X (ex Twitter) que se trata de "una verdadera reforma de federalismo ambiental" que "da respuesta al reclamo realizado por las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (Mendoza y San Juan)".

Los gobernadores de las provincias mencionadas son aliados del Gobierno y se reunieron con el ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el último mes para lograr los consensos necesarios para aprobar el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria.

La comparación con la versión actual de la Ley Nacional de Glaciares

En el mismo texto, la gestión de Javier Milei criticó la versión actual de la ley sancionada en 2010 por "graves falencias interpretativas" que generaron "inseguridad jurídica, paralizaron inversiones productivas y afectaron el legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales".

El nuevo proyecto a ser tratado durante las sesiones extraordinarias "protege los glaciares", "fortalece los estándares ambientales vigentes" y "elimina la discrecionalidad que, bajo pretextos ideológicos, obstaculizó el desarrollo económico del país".

