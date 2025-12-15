El Gobierno envió al Congreso el proyecto que modifica la Ley de Glaciares: "Un obstáculo para el desarrollo" La Oficina del Presidente aseguró que la propuesta legislativa responde a los reclamos de "la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (Mendoza y San Juan)". Por + Seguir en







El Gobierno envió el proyecto de ley que modifica la Ley Nacional de Glaciares N°26.639 al Congreso y aseguró que busca "proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano" y fortalecer "el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental".

La Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) remarcó en un comunicado que publicó en X (ex Twitter) que se trata de "una verdadera reforma de federalismo ambiental" que "da respuesta al reclamo realizado por las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (Mendoza y San Juan)".

Los gobernadores de las provincias mencionadas son aliados del Gobierno y se reunieron con el ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el último mes para lograr los consensos necesarios para aprobar el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria.

La comparación con la versión actual de la Ley Nacional de Glaciares En el mismo texto, la gestión de Javier Milei criticó la versión actual de la ley sancionada en 2010 por "graves falencias interpretativas" que generaron "inseguridad jurídica, paralizaron inversiones productivas y afectaron el legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales".