El secretario del Tesoro de Estados Unidos felicitó a José Antonio Kast y lo comparó con Javier Milei

Scott Bessent celebró la victoria del Partido Republicano en Chile y el rechazo a "los fracasos del comunismo", como en Argentina "bajo la presidencia de Javier Milei".

Scott Bessent

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, felicitó en X (ex Twitter) al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, por su "merecida victoria electoral", destacó el resultado como un "rechazo contundente al comunismo" y lo comparó con Argentina "bajo la presidencia de Javier Milei".

El funcionario estadounidense consideró que Chile rechazó “de manera contundente los fracasos del comunismo” y optó por un futuro de “paz, orden, crecimiento y esperanza”.

En el mismo mensaje, el secretario que fue clave para que Milei obtuviera el respaldo del presidente Donald Trump y el salvataje financiero, señaló que Estados Unidos espera "revitalizar" la relación bilateral con Chile.

“Bajo la guía del presidente de Estados Unidos, esperamos la revitalización de la relación entre nuestras naciones”, afirmó el secretario del Tesoro.

Antes de su victoria electoral, Kast ya se había mostrado alineado con Trump, Milei, Jair Bolsonaro (Brasil), Giorgia Meloni (Italia) y Nayib Bukele (El Salvador). Este martes, el presidente argentino lo recibirá en la Casa Rosada.

