Confirmaron el horario de Estudiantes vs. Platense por el Trofeo de Campeones: los precios de las entradas

La Liga Profesional anunció el horario y la venta de entradas para el encuentro, que se jugará el sábado en San Nicolás. El Pincha disputará la copa al ganar el torneo Clausura 2025, mientras que el Calamar se había quedado con el Apertura.

Estudiantes y Platense buscarán quedarse con el Trofeo de Campeones.

Estudiantes y Platense buscarán quedarse con el Trofeo de Campeones.

La Liga Profesional anunció que el partido entre Estudiantes y Platense por el Trofeo de Campeones se llevará a cabo el sábado desde las 18 en el estadio San Nicolás. Se trata del último título que se disputará en el fútbol argentino en 2025.

Estudiantes, otra vez campeón.
¡Estudiantes, campeón del Torneo Clausura! Venció por penales a Racing y se coronó otra vez en el fútbol argentino

Platense fue el primer equipo clasificado al partido, luego de que derrotara 1-0 a Huracán en el estadio Madre de Ciudades en Santiago del Estero y se consagrara campeón del torneo Apertura 2025. Por su parte, Estudiantes disputará el encuentro ya que ganó el Clausura al vencer a Racing en la tanda de penales en la misma sede, después de que empataran 1-1 en el tiempo regular.

Estudiantes y Platense buscarán quedarse con el Trofeo de Campeones.

Estudiantes y Platense buscarán quedarse con el Trofeo de Campeones.

En tal sentido, la Liga Profesional recordó que en caso de que el Pincha y el Calamar igualen en los 90 minutos, se jugará un tiempo extra de 30 minutos dividido en dos periodos de 15, mientras que en caso de que persista el empate, el título se definirá por penales.

Por lo pronto, el equipo platense es el último ganador del Trofeo de Campeones, ya que en 2024 goleó 3-0 a Vélez en el Madre de Ciudades y levantó la copa.

Estudiantes vs. Platense, por el Trofeo de Campeones: los precios de las entradas

Por otro lado, la organización confirmó los valores de las entradas para asistir al partido y marcó que para ingresar al estadio, se debe presentar el DNI físico para escanearlo en los molinetes de acceso.

Estudiantes

  • Popular Reynoso (socio): $50.000.
  • Popular Reynoso (no socio): $90.000.
  • Tribuna Rucci (socio): $65.000.
  • Tribuna Rucci (no socio): $97.500.
  • Platea Del Pozo (socio): $100.000.
  • Platea Del Pozo (no socio): $150.000.

Platense

  • Popular Damaso (socio): $50.000.
  • Popular Damaso (no socio): $90.000.
  • Platea Codo: $65.000.
  • Platea Codo: $97.500.
  • Platea Del Pozo (socio): $80.000.
  • Platea Del Pozo (no socio): $120.000.
