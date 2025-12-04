4 de diciembre de 2025 Inicio
La pobreza bajó al 36,3% en el tercer trimestre, el nivel más bajo de 2018

Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social (ODSA) que elabora la Universidad Católica Argentina (UCA), la cifra cayó luego de haber alcanzado el año pasado su valor más alto desde 2005. La indigencia, en tanto, alcanza al 6,8%.

La tasa de pobreza en la Argentina se ubicó en 36,3% al cierre del tercer trimestre (había sido 45,6% en el mismo período de 2024), y cayó a su nivel más bajo desde 2018. La indigencia, por su parte, alcanza al 6,8%.

Las cifras surgen del último informe del Observatorio de la Deuda Social (ODSA) que elabora la Universidad Católica Argentina (UCA), que el año pasado había señalado que la pobreza había llegado al valor más alto de la serie desde 2005.

En tanto, la indigencia en el tercer trimestre de este año se estableció en el 6,8%, cifra que marca una baja frente al 11,2% de igual período de 2024.

Noticia en desarrollo.-

