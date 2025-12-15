Las universidades se suman a la marcha de la CGT contra la reforma laboral del Gobierno La CONADU resolvió por unanimidad movilizarse el 18 de diciembre en Plaza de Mayo y en todo el país, en rechazo al proyecto impulsado por Javier Milei, al que calificó como “regresivo” y de “gravedad histórica”. Por + Seguir en







El Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió este lunes, de manera unánime, participar de la movilización convocada por la CGT, la CTA-T y la CTA-A el próximo jueves 18 de diciembre contra la reforma laboral que el presidente Javier Milei presentó en el Congreso para ser tratado en sesiones extraordinarias.

La jornada de protesta tendrá como epicentro Plaza de Mayo, desde las 12 horas, con concentraciones simultáneas en distintas ciudades del país. El objetivo será manifestar el rechazo al proyecto oficial, al que la federación consideró una iniciativa “regresiva” que profundiza la desigualdad y debilita los derechos laborales.

“El proyecto de reforma laboral que presentó el gobierno es un hecho de gravedad histórica. Es incluso peor que los borradores que habían estado circulando”, sostuvo la secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, al tomar la palabra durante el plenario. Según señaló, la iniciativa no soluciona los problemas del mercado de trabajo y, por el contrario, “estimula la no registración, facilita la desresponsabilización de las patronales y ataca directamente la organización de las y los trabajadores”.

Chevalier también cuestionó que la reforma “altera el concepto mismo de trabajo al reducirlo al intercambio mercantil”, y remarcó que desconoce tareas como las de cuidado, que “implican también trabajo”.

Durante el encuentro se analizaron los puntos más críticos del proyecto, en especial aquellos que impactan sobre la docencia universitaria y la actividad sindical. Desde la federación señalaron que la iniciativa no combate la informalidad ni la precarización, no reconoce derechos a los trabajadores de plataformas y recorta herramientas de defensa colectiva, avanzando además contra los convenios colectivos de trabajo.