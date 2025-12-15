15 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Las universidades se suman a la marcha de la CGT contra la reforma laboral del Gobierno

La CONADU resolvió por unanimidad movilizarse el 18 de diciembre en Plaza de Mayo y en todo el país, en rechazo al proyecto impulsado por Javier Milei, al que calificó como “regresivo” y de “gravedad histórica”.

Por
Las universidades se sumarán a la marcha de la CGT contra la reforma laboral del Gobierno

Las universidades se sumarán a la marcha de la CGT contra la reforma laboral del Gobierno

Redes sociales CONADU

El Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió este lunes, de manera unánime, participar de la movilización convocada por la CGT, la CTA-T y la CTA-A el próximo jueves 18 de diciembre contra la reforma laboral que el presidente Javier Milei presentó en el Congreso para ser tratado en sesiones extraordinarias.

el gobierno envio al congreso el proyecto que modifica la ley de glaciares: un obstaculo para el desarrollo
Te puede interesar:

El Gobierno envió al Congreso el proyecto que modifica la Ley de Glaciares: "Un obstáculo para el desarrollo"

La jornada de protesta tendrá como epicentro Plaza de Mayo, desde las 12 horas, con concentraciones simultáneas en distintas ciudades del país. El objetivo será manifestar el rechazo al proyecto oficial, al que la federación consideró una iniciativa “regresiva” que profundiza la desigualdad y debilita los derechos laborales.

“El proyecto de reforma laboral que presentó el gobierno es un hecho de gravedad histórica. Es incluso peor que los borradores que habían estado circulando”, sostuvo la secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, al tomar la palabra durante el plenario. Según señaló, la iniciativa no soluciona los problemas del mercado de trabajo y, por el contrario, “estimula la no registración, facilita la desresponsabilización de las patronales y ataca directamente la organización de las y los trabajadores”.

Chevalier también cuestionó que la reforma “altera el concepto mismo de trabajo al reducirlo al intercambio mercantil”, y remarcó que desconoce tareas como las de cuidado, que “implican también trabajo”.

Durante el encuentro se analizaron los puntos más críticos del proyecto, en especial aquellos que impactan sobre la docencia universitaria y la actividad sindical. Desde la federación señalaron que la iniciativa no combate la informalidad ni la precarización, no reconoce derechos a los trabajadores de plataformas y recorta herramientas de defensa colectiva, avanzando además contra los convenios colectivos de trabajo.

En ese marco, los dirigentes coincidieron en la necesidad de “hacer un ejercicio de memoria colectiva” y recordaron que “ninguna reforma laboral neoliberal benefició jamás a la clase trabajadora”.

El plenario también expresó su rechazo al operativo represivo de la policía de Mendoza contra manifestantes que protestaban por el avance de la minería de cobre, y manifestó preocupación por el ataque a la sede central del Sindicato del Vidrio denunciado en la madrugada. Asimismo, se destacó el agradecimiento del sindicato SIDIU por el respaldo de CONADU ante un caso de censura tratado en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Luis.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Luis Caputo y Javier Milei.

El 48,3% de la gente rechaza la gestión de Milei, pero el 44,6% culpa al gobierno anterior de "la situación económica"

Javier Milei durante su discurso en el Yacht Club de Puerto Madero.

Javier Milei destacó la victoria de Kast en Chile: "Es una señal más de que Sudamérica ha despertado"

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos felicitó a Kast y lo comparó con Milei

La CGT se reunió con diputados del PJ para definir la estrategia contra la reforma laboral

La CGT se reunió con diputados del PJ para definir la estrategia contra la reforma laboral

Julie Kozack, vocera del FMI, y Kristalina Georgieva, titular del FMI.

El FMI confirmó que está "colaborando estrechamente" con el Gobierno para "reconstruir las reservas"

Abogado laboralista advirtió que la reforma del gobierno es la más regresiva de los últimos 50 años.

Un destacado abogado laboralista advirtió que la reforma del Gobierno es "la más regresiva de los últimos 50 años"

Rating Cero

Maxi López.
play

De MasterChef al streaming y una serie con Wanda Nara: los próximos pasos de Maxi López en Argentina

Joaquín Levinton recibió el alta.

Joaquín Levinton fue dado de alta tras sufrir un infarto y confirmó cuándo volverá a los escenarios

El Eternauta fue una de las series argentinas seleccionadas por The New York Times.

The New York Times eligió a dos series argentinas entre las mejores internacionales de 2025

A Cinthia Fernández le cerraron la cuenta de Instagram por 14 denuncias de abuso infantil

El duro presente de Cinthia Fernández que la llevó al llanto en vivo: "Ya me pasó varias veces este año"

Un thriller erótico en Netflix. 
play

Está en Netflix, es un thriller psicológico y tiene escenas subidas de tono

La serie explora la psiquis humana y el desarrollo de la psicopatía, un trastorno de la personalidad caracterizado por comportamientos antisociales, falta de empatía y remordimiento.
play

Cuál es la trama de Estado de Fuga 1986, la serie que te deja sin palabras y está en Netflix

últimas noticias

Aunque el interés por la actualidad se mantiene persistente, testarudo, la lectura profunda pierde terreno ante el scroll.

El 85% de los estudiantes universitarios se informa a través del celular y prioriza los contenidos breves

Hace 9 minutos
Crisis económica: 1 de cada 3 argentinos usará el aguinaldo para pagar deudas

Crisis económica: 1 de cada 3 argentinos usará el aguinaldo para pagar deudas

Hace 42 minutos
Los ADRs subieron un 3%, bonos aumentaron fuertemente y el riesgo país roza los 600 puntos

Los ADRs subieron un 3%, los bonos aumentaron fuertemente y el riesgo país roza los 600 puntos

Hace 2 horas
El Gobierno envió al Congreso el proyecto que modifica la Ley de Glaciares: Un obstáculo para el desarrollo

El Gobierno envió al Congreso el proyecto que modifica la Ley de Glaciares: "Un obstáculo para el desarrollo"

Hace 2 horas
Estudiantes y Platense buscarán quedarse con el Trofeo de Campeones.

Confirmaron el horario de Estudiantes vs. Platense por el Trofeo de Campeones: los precios de las entradas

Hace 2 horas