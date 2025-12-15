15 de diciembre de 2025 Inicio
Habrá nuevas bandas para la flotación del dólar y el Central se enfocará en acumular reservas

La autoridad monetaria anunció una nueva fase del programa de agregados monetarios, con foco en la convergencia inflacionaria, la acumulación de reservas y la recuperación de la demanda de dinero.

El Banco Central profundiza el esquema monetario: qué pasará con el dólar y la inflación

El Banco Central anunció el inicio de una nueva etapa de su programa monetario, orientada "a consolidar la estabilidad de precios y avanzar hacia una fase de re-monetización de la economía a lo largo de 2026".

El dólar oficial acumula una baja de $10 en lo que va de diciembre.
Según el comunicado oficial, el avance en la corrección de los desequilibrios macroeconómicos y la validación del programa económico en las elecciones "ampliaron el horizonte de planificación". Ese escenario, sostiene la entidad, "crea condiciones más favorables para el crecimiento, la acumulación de reservas internacionales y la normalización monetaria".

En ese marco, la política monetaria se orientará a que la oferta de dinero acompañe la recuperación de la demanda, priorizando su abastecimiento a través de la acumulación de reservas internacionales. La programación monetaria definirá una trayectoria consistente para los agregados monetarios que permita compatibilizar el proceso de desinflación con el fortalecimiento del balance del Banco Central.

Entre las principales medidas, el BCRA informó que a partir del 1 de enero de 2026 el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria se ajustarán mensualmente según el último dato de inflación informado por el INDEC, con un rezago de dos meses. Además, desde esa fecha se pondrá en marcha un programa de acumulación de reservas consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario.

El escenario base de re-monetización proyecta un aumento de la base monetaria desde el 4,2% actual hasta el 4,8% del PBI hacia diciembre de 2026. Ese crecimiento podría ser abastecido mediante compras de divisas por hasta u$d10.000 millones, sujetas a la disponibilidad de flujos de la balanza de pagos. Un aumento adicional de la demanda de dinero equivalente al 1% del PBI permitiría elevar las compras hasta u$d17.000 millones, sin necesidad de realizar esfuerzos sostenidos de esterilización.

Por último, el Banco Central precisó que el monto diario de ejecución del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios. La entidad también se reservó la posibilidad de realizar compras en bloque para evitar distorsiones en el funcionamiento y la estabilidad del mercado.

Nota de prensa 15-12-25

NOTA EN DESARROLLO.-

