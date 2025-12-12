Reforma laboral: el Gobierno defendió los cambios en vacaciones, indemnizaciones y horas extras El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, justificó las flexibilizaciones y modificaciones en aspectos claves para los trabajadores que introduce el proyecto de ley enviado al Congreso para tratar en sesiones extraordinarias. Por + Seguir en







Federico Sturzenegger.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, realizó este viernes una fuerte defensa de la reforma laboral que el Gobierno ya envió al Congreso de la Nación para su tratamiento en sesiones extraordinarias, e introduce modificaciones en aspectos claves para los trabajadores como en vacaciones, indemnizaciones, horas extras, vacaciones, licencias médicas, entre otros temas.

En una entrevista con Radio Mitre, realizó un repaso por los distintos ítems y justificó su presencia en el proyecto denominado Ley de Modernización Laboral".

“La ley actual te pide que te tomes las vacaciones en un período particular de tiempo. Pedir esa flexibilización es un poco lo que están pidiendo los jóvenes. Lo deciden de mutuo acuerdo. La ley dice de octubre a abril y un mínimo de siete días, pero en tanto y en cuanto sea de mutuo acuerdo, que se pueda arreglar”, señaló en un primer momento Sturzenegger.

Para luego explicar, respecto a las indemnizaciones, que en el sistema actual, "el pago de la indemnización es un sueldo por año trabajado, es uno de los regímenes más generosos que hay. Eso no es un problema. El problema es que si hay algún conflicto o litigio, un juez puede decir que son 20 [sueldos]. Se genera una incertidumbre respecto al despido".

Los trabajadores percibirían el impacto directo de la reforma laboral (1) Redes Sociales “Hemos introducido cambios que buscan bajar esa incertidumbre. Hemos tratado de tipificar bien el cálculo para evitar esos grises que dan margen para el litigio. Uno de los problemas de los intereses por ejemplo si esto fue hace 15 años, traerlo a plata de hoy. La ley precisa este punto y el empresario que entra a esa relación laboral no enfrenta esa incertidumbre”, agregó el funcionario, previo a aclarar que será el Estado quien pondrá la plata para que las empresas lo giren a un fondo en caso de tener que enfrentar un litigio y no quiebren.