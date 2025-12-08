9 de diciembre de 2025 Inicio
Salarios de miseria: el 72 de los trabajadores gana menos de un millón y alcanzan a cubrir la canasta básica

Un informe del Instituto Gino Germani de la UBA confirma que el fenómeno del “trabajador pobre” está consolidado en todo el mercado laboral.

Un informe del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires reflejó datos alarmantes sobre el derrumbe salarial en Argentina. Según el relevamiento, siete de cada diez trabajadores perciben un ingreso que no cubre la Canasta Básica Total, que en octubre de 2025 se ubicó en $1.213.799 para un hogar tipo.

De acuerdo con los datos relevados, el 72% de los trabajadores, formales e informales, gana menos de $1 millón mensual. El fenómeno, conocido como el del “trabajador pobre”, atraviesa a todo el mercado laboral y deja atrás la idea de que la pobreza se explica sólo por la informalidad.

En el sector formal, el 58% de los asalariados no llega al umbral de $1 millón. Incluso entre quienes cumplen una jornada completa de 40 horas semanales, uno de cada cinco (19,3%) se encuentra por debajo de la línea de pobreza. En el universo informal, la fragilidad es todavía mayor: el 89% de los asalariados y el 88% de los cuentapropistas de baja calificación figuran en los rangos de ingresos insuficientes.

El informe también advierte sobre el avance de la “pobreza residencial”, impulsada por el fuerte incremento del costo de los servicios básicos. Mientras que en 2023 representaban el 4% del salario mediano, en 2025 pasaron al 11%. La suba se explica por el encarecimiento general de la energía y la reducción de subsidios, que golpea de lleno la capacidad de ahorro de los hogares.

Como respuesta, crece el pluriempleo: el 12% de los ocupados tiene más de un trabajo para sostener sus ingresos. Según los investigadores, la tendencia expone un dato estructural y cada vez más extendido. Incluso los trabajadores formales deben sumar horas adicionales para no caer en la pobreza.

Rosalía se levantó del asiento al ver la cucaracha.

Insólito incidente en Brasil: Rosalía salió corriendo de una entrevista a los gritos y aterrada

El estreno de Jay Kelly es la señal más inequívoca de un gran cambio de época. Como la llegada de esta película al catálogo de Netflix se anunció para el 5 de diciembre y los principales complejos multipantalla se negaban a exhibirla en pantalla grande
play

De qué se trata Jay Kelly, la película con George Clooney y Adam Sandler que causa furor en Netflix

 Aunque Marvel no ha dado más detalles al respecto, eso querría decir que Peter Parker y Miles Morales son vecinos.

Quién es la estrella de Stranger Things que se postula para ser Miles Morales en los proyectos de Marvel

Ahora, llegó una emocionante película que está en este sitio web en diciembre 2025. Se trata de Togo, un estreno estadounidense de 2019 que brilló en el cine en su momento y ahora lo hace en la gran N roja.
play

Cuál es la trama de Togo, la película sobre el perro de trineos que sorprendió al mundo y ahora llegó a Netflix

Jugaron con mi esfuerzo, con mi tiempo, con la ilusión de un pibe que apostó todo a un sueño y logró llegar, afirmó L-Gante.

La bronca de L-Gante por la casa que le prometieron y no le entregaron: "Jugaron con la ilusión de mi hija"

Shakira en Argentina para sus shows en Vélez.

Shakira en la previa de su primer show en Argentina: "Es un día especial"

