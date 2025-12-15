IR A
Está en Netflix, es un thriller psicológico y tiene escenas subidas de tono

La película está protagonizada por Phoebe Dynevor y Alden Ehrenreich, quienes tienen una química que traspasa la pantalla.

Con actores conocidos, una puesta en escena cargada de tensión y drama, y una narrativa que te mantiene en vilo hasta el final, Juego limpio se consolidó como uno de los thrillers más comentados del catálogo de Netflix. Llegó a la plataforma el 13 de octubre de 2023 luego de un estreno exitoso en el Festival de Cine de Sundance.

Cuál es la trama de Estado de Fuga 1986, la serie que te deja sin palabras y está en Netflix

Juego Limpio es un thriller psicológico y erótico ambientado en el feroz mundo de las finanzas de Wall Street, que tiene como protagonistas a Phoebe Dynevor, destacada por su papel en Bridgerton, y a Alden Ehrenreich, conocido por interpretar a Han Solo en una de las entregas más recientes de la saga Star Wars.

La crítica celebró la dirección de Chloe Domont, quien debutó como directora de largometrajes, por ofrecer una crítica aguda a la dinámica de género y poder en entornos ultracompetitivos. Son casi dos horas de un entramado de relaciones de poder y un vínculo de pareja que parecía ser sólido hasta que se ve amenazado por la competitividad en el ambiente laboral y los deseos personales de cada uno.

Netflix: sinopsis de Juego Limpio

La historia se centra en Emily (Phoebe Dynevor) y Luke (Alden Ehrenreich), dos jóvenes analistas que trabajan en el mismo fondo de inversión en Nueva York y que mantienen una apasionada relación secreta. Su romance se basa en un equilibrio precario de ambición compartida y reglas no escritas.

El equilibrio se rompe cuando Emily es ascendida a un puesto directivo clave que Luke esperaba conseguir. Este cambio de roles desata una espiral de celos, resentimiento, manipulación y paranoia, transformando su relación amorosa en una despiadada lucha de poder.

Tráiler de Juego Limpio

Reparto de Juego Limpio

  • Phoebe Dynevor como Emily
  • Alden Ehrenreich como Luke
  • Eddie Marsan
  • Sebastian De Souza
