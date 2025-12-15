The New York Times eligió a dos series argentinas entre las mejores internacionales de 2025 El reconocido diario estadounidense seleccionó a dos producciones nacionales, que fueron de las más vistas en Argentina en el año. + Seguir en







El Eternauta fue una de las series argentinas seleccionadas por The New York Times. Redes Sociales

El reconocido diario estadounidense The New York Times seleccionó a El Eternauta y El Mejor Infarto de mi Vida como integrantes de la lista honorífica de las mejores series internacionales de 2025, por lo que dos producciones argentinas fueron distinguidas.

En un artículo firmado por los críticos de televisión James Poniewozik y Mike Hale, The New York Times destacó a las series Asura (Netflix), Dan Da Dan (Crunchyroll/Hulu/Netflix), Diario de una Chica Experta en Desastres de Amor (Netflix), Exterior Noche (MHz Choice) y Mussolini: Hijo del Siglo (Mubi), Families Like Ours (Netflix), Just for Today (ChaiFlicks) y Kiff (Disney Channel), Mafia (Vivaplay) y Unforgotten (PBS).

En tanto, también mencionó a Adolescencia (Netflix); El Mejor Infarto de mi Vida (Hulu); Blue Lights, tercera temporada (BritBox); Las Muertas (Netflix); El Eternauta (Netflix); Su Majestad (Amazon Prime Video); El Camino Estrecho al Norte Profundo (Amazon Prime Video); Pati (HBO Max); Caballos Lentos, quinta temporada (Apple TV); y Soldiers (MHz Choice).

Alan Sabbagh Alan Sabbagh protagoniza El Mejor Infarto de mi Vida. El Eternauta construyó un fenómeno luego de su estreno en abril. La sinopsis publicada por Netflix marca que "una noche de verano en Buenos Aires, una misteriosa nevada mortal acaba con la mayor parte de la población y deja aisladas a miles de personas. Juan Salvo y sus amigos inician una desesperada lucha por la supervivencia".

"Todo cambia cuando descubren que la tormenta de nieve tóxica es tan sólo la primera fuerza de choque de un ejército de otro planeta que está invadiendo la Tierra. La única manera de mantenerse vivos será resistir y luchar juntos. Nadie se salva solo", agrega.

Por su parte, Disney detalla que El Mejor Infarto de Mi Vida narra "la historia de Ariel, un escritor fantasma de humor ácido, frustrado y con una vida muy desordenada que entra en crisis cuando es abandonado por su mujer y sufre un infarto mientras se encuentra en una casa de alquiler temporario en otro país, junto a una chica a la que acaba de conocer. Este suceso no sólo resignificará su vida, sino también la de muchas personas que están a su alrededor".