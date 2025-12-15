15 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Los ADRs subieron un 3%, los bonos aumentaron fuertemente y el riesgo país roza los 600 puntos

Tras los anuncios oficiales sobre el esquema cambiario y la política monetaria, los activos argentinos mostraron una reacción positiva: los ADRs treparon hasta 3%, los bonos en dólares avanzaron con fuerza y el riesgo país quedó a un paso de perforar los 600 puntos.

Por
Los ADRs subieron un 3%

Los ADRs subieron un 3%, bonos aumentaron fuertemente y el riesgo país roza los 600 puntos

Los activos financieros cerraron la jornada con una mejora generalizada, impulsados por la lectura favorable del mercado a las últimas definiciones del Gobierno en materia cambiaria y monetaria. En Wall Street, los ADRs registraron subas de hasta 3,1%, mientras que los bonos soberanos en dólares extendieron las ganancias y empujaron al riesgo país a niveles cercanos a los 600 puntos básicos.

El nuevo esquema comenzará a aplicarse a partir de enero de 2026.
Te puede interesar:

Estas son las claves del nuevo sistema de bandas anunciado por el BCRA

En Nueva York, las acciones de empresas argentinas fueron lideradas por el sector financiero. Los papeles de Grupo Supervielle encabezaron las alzas, seguidos por Grupo Financiero Galicia, Central Puerto y Banco Macro. Operadores destacaron que la respuesta positiva estuvo vinculada a los anuncios sobre la actualización de las bandas cambiarias por inflación y la decisión de sostener tasas reales positivas.

En el plano local, el índice bursátil avanzó 1,1% en pesos, aunque medido en dólares mostró una leve corrección. Las acciones cerraron mayormente en terreno positivo, con subas encabezadas por entidades financieras y firmas vinculadas al mercado de capitales.

En renta fija, los bonos en dólares mostraron un desempeño firme, en un contexto en el que el mercado también sigue de cerca las necesidades de financiamiento del Tesoro y los vencimientos de deuda previstos para enero. La reciente colocación del bono AN29 permitió cubrir gran parte de las amortizaciones de corto plazo y contribuyó a mejorar el clima financiero.

Con este escenario, la combinación de suba de ADRs, recuperación de los bonos y compresión del riesgo país reflejó una jornada de mayor confianza relativa, aunque los inversores continúan atentos a la dinámica de reservas y a las próximas decisiones oficiales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar blue cerró con una fuerte suba.

El dólar oficial se mantuvo estable pero el blue saltó $35 en el inicio de la semana

El dólar oficial cerró la semana con $5 de alza.

El dólar se estabiliza de cara a las Fiestas y al 2026

El dólar cotiza abajo de los $1.500. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 13 de diciembre

El vice del BCRA, Werning, anticipó el balance cambiario.

La demanda de dólares se desplomó tras las elecciones, según el Banco Central

El dólar oficial cerró la rueda de viernes abajo de los $1.500. 

El dólar cerró la semana con una leve suba y abajo de los $1.500

El dólar oficial se mueve con estabilidad en la previa del cierre de año.

El dólar se mantuvo estable y el blue tuvo una leve suba

Rating Cero

Maxi López.
play

De MasterChef al streaming y una serie con Wanda Nara: los próximos pasos de Maxi López en Argentina

Joaquín Levinton recibió el alta.

Joaquín Levinton fue dado de alta tras sufrir un infarto y confirmó cuándo volverá a los escenarios

El Eternauta fue una de las series argentinas seleccionadas por The New York Times.

The New York Times eligió a dos series argentinas entre las mejores internacionales de 2025

A Cinthia Fernández le cerraron la cuenta de Instagram por 14 denuncias de abuso infantil

El duro presente de Cinthia Fernández que la llevó al llanto en vivo: "Ya me pasó varias veces este año"

Un thriller erótico en Netflix. 
play

Está en Netflix, es un thriller psicológico y tiene escenas subidas de tono

La serie explora la psiquis humana y el desarrollo de la psicopatía, un trastorno de la personalidad caracterizado por comportamientos antisociales, falta de empatía y remordimiento.
play

Cuál es la trama de Estado de Fuga 1986, la serie que te deja sin palabras y está en Netflix

últimas noticias

Aunque el interés por la actualidad se mantiene persistente, testarudo, la lectura profunda pierde terreno ante el scroll.

El 85% de los estudiantes universitarios se informa a través del celular y prioriza los contenidos breves

Hace 11 minutos
Crisis económica: 1 de cada 3 argentinos usará el aguinaldo para pagar deudas

Crisis económica: 1 de cada 3 argentinos usará el aguinaldo para pagar deudas

Hace 44 minutos
Los ADRs subieron un 3%, bonos aumentaron fuertemente y el riesgo país roza los 600 puntos

Los ADRs subieron un 3%, los bonos aumentaron fuertemente y el riesgo país roza los 600 puntos

Hace 2 horas
El Gobierno envió al Congreso el proyecto que modifica la Ley de Glaciares: Un obstáculo para el desarrollo

El Gobierno envió al Congreso el proyecto que modifica la Ley de Glaciares: "Un obstáculo para el desarrollo"

Hace 2 horas
Estudiantes y Platense buscarán quedarse con el Trofeo de Campeones.

Confirmaron el horario de Estudiantes vs. Platense por el Trofeo de Campeones: los precios de las entradas

Hace 2 horas