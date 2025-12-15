Los ADRs subieron un 3%, los bonos aumentaron fuertemente y el riesgo país roza los 600 puntos Tras los anuncios oficiales sobre el esquema cambiario y la política monetaria, los activos argentinos mostraron una reacción positiva: los ADRs treparon hasta 3%, los bonos en dólares avanzaron con fuerza y el riesgo país quedó a un paso de perforar los 600 puntos. Por + Seguir en







Los activos financieros cerraron la jornada con una mejora generalizada, impulsados por la lectura favorable del mercado a las últimas definiciones del Gobierno en materia cambiaria y monetaria. En Wall Street, los ADRs registraron subas de hasta 3,1%, mientras que los bonos soberanos en dólares extendieron las ganancias y empujaron al riesgo país a niveles cercanos a los 600 puntos básicos.

En Nueva York, las acciones de empresas argentinas fueron lideradas por el sector financiero. Los papeles de Grupo Supervielle encabezaron las alzas, seguidos por Grupo Financiero Galicia, Central Puerto y Banco Macro. Operadores destacaron que la respuesta positiva estuvo vinculada a los anuncios sobre la actualización de las bandas cambiarias por inflación y la decisión de sostener tasas reales positivas.

En el plano local, el índice bursátil avanzó 1,1% en pesos, aunque medido en dólares mostró una leve corrección. Las acciones cerraron mayormente en terreno positivo, con subas encabezadas por entidades financieras y firmas vinculadas al mercado de capitales.

En renta fija, los bonos en dólares mostraron un desempeño firme, en un contexto en el que el mercado también sigue de cerca las necesidades de financiamiento del Tesoro y los vencimientos de deuda previstos para enero. La reciente colocación del bono AN29 permitió cubrir gran parte de las amortizaciones de corto plazo y contribuyó a mejorar el clima financiero.

Con este escenario, la combinación de suba de ADRs, recuperación de los bonos y compresión del riesgo país reflejó una jornada de mayor confianza relativa, aunque los inversores continúan atentos a la dinámica de reservas y a las próximas decisiones oficiales.