Tras el cambio en el esquema de bandas, Javier Milei dará un discurso esta noche en la cena de Fundación Faro El Presidente disertará en la comida que organiza el think tank libertario que dirige el ultraderechista Agustín Laje para recaudar fondos. Asistirán empresarios, funcionarios del Gobierno, legisladores y referentes de La Libertad Avanza.







El presidente Javier Milei asistirá esta noche a la cena de la Fundación Faro que se celebra desde las 19 en el club privado Yacht Club de Puerto Madero. El mandatario disertará en la comida que organiza el think tank libertario que dirige el ultraderechista Agustín Laje para recaudar fondos a través de aportes de empresarios cercanos al Gobierno.

La cena contará con la presencia de varios funcionarios, legisladores y referentes de La Libertad Avanza y se espera también la participación de personalidades del ámbito privado. También del abogado chileno Axel Kaiser, que se desempeña como subdirector de la fundación. Se trata del hermano del excandidato presidencial libertario Johannes Kaiser.

En uno de los últimos eventos, el director ejecutivo de Fundación Faro presentó a los voceros de la fundación que interpretan públicamente sus ideales. Los economistas Miguel Boggiano y Ramiro Castiñeira, y al escritor Diego Recalde también asistirán al encuentro de esta noche.