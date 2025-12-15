15 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tras el cambio en el esquema de bandas, Javier Milei dará un discurso esta noche en la cena de Fundación Faro

El Presidente disertará en la comida que organiza el think tank libertario que dirige el ultraderechista Agustín Laje para recaudar fondos. Asistirán empresarios, funcionarios del Gobierno, legisladores y referentes de La Libertad Avanza.

Por
Tras el cambio en el esquema de bandas, Javier Milei dará un discurso esta noche en la cena de Fundación Faro

El presidente Javier Milei asistirá esta noche a la cena de la Fundación Faro que se celebra desde las 19 en el club privado Yacht Club de Puerto Madero. El mandatario disertará en la comida que organiza el think tank libertario que dirige el ultraderechista Agustín Laje para recaudar fondos a través de aportes de empresarios cercanos al Gobierno.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.
Te puede interesar:

El secretario del Tesoro de Estados Unidos felicitó a Kast y lo comparó con Milei

La cena contará con la presencia de varios funcionarios, legisladores y referentes de La Libertad Avanza y se espera también la participación de personalidades del ámbito privado. También del abogado chileno Axel Kaiser, que se desempeña como subdirector de la fundación. Se trata del hermano del excandidato presidencial libertario Johannes Kaiser.

En uno de los últimos eventos, el director ejecutivo de Fundación Faro presentó a los voceros de la fundación que interpretan públicamente sus ideales. Los economistas Miguel Boggiano y Ramiro Castiñeira, y al escritor Diego Recalde también asistirán al encuentro de esta noche.

Se estima que el Presidente libertario tendrá a su cargo el discurso que dará cierre al evento del que participará además el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. El asesor presidencial, Santiago Caputo, también podría dar el presente junto a referentes de Las Fuerzas del Cielo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La CGT se reunió con diputados del PJ para definir la estrategia contra la reforma laboral

La CGT se reunió con diputados del PJ para definir la estrategia contra la reforma laboral

Julie Kozack, vocera del FMI, y Kristalina Georgieva, titular del FMI.

El FMI confirmó que está "colaborando estrechamente" con el Gobierno para "reconstruir las reservas"

Abogado laboralista advirtió que la reforma del gobierno es la más regresiva de los últimos 50 años.

Un destacado abogado laboralista advirtió que la reforma del Gobierno es "la más regresiva de los últimos 50 años"

José Antonio Kast y Javier Milei.

A 48 horas de su victoria, Milei recibirá a Kast, el presidente electo de Chile

El expresidente argentino Néstor Kirchner.

La "batalla cultural" de la derecha pone en debate el pago de Néstor Kirchner al FMI

Javier Milei felicitó a José Antonio Kast.

Milei exultante con el triunfo de Kast en Chile: "Un paso más de nuestra región"

Rating Cero

Maxi López.
play

De MasterChef al streaming y una serie con Wanda Nara: los próximos pasos de Maxi López en Argentina

Joaquín Levinton recibió el alta.

Joaquín Levinton fue dado de alta tras sufrir un infarto y confirmó cuándo volverá a los escenarios

El Eternauta fue una de las series argentinas seleccionadas por The New York Times.

The New York Times eligió a dos series argentinas entre las mejores internacionales de 2025

A Cinthia Fernández le cerraron la cuenta de Instagram por 14 denuncias de abuso infantil

El duro presente de Cinthia Fernández que la llevó al llanto en vivo: "Ya me pasó varias veces este año"

Un thriller erótico en Netflix. 
play

Está en Netflix, es un thriller psicológico y tiene escenas subidas de tono

La serie explora la psiquis humana y el desarrollo de la psicopatía, un trastorno de la personalidad caracterizado por comportamientos antisociales, falta de empatía y remordimiento.
play

Cuál es la trama de Estado de Fuga 1986, la serie que te deja sin palabras y está en Netflix

últimas noticias

Gustavo Petro / José Antonio Kast

Gustavo Petro acusó de nazi a José Antonio Kast y desató una crisis diplomática con Chile

Hace 6 minutos
Tras el cambio en el esquema de bandas, Milei dará un discurso esta noche en la Fundación Faro

Tras el cambio en el esquema de bandas, Milei dará un discurso esta noche en la Fundación Faro

Hace 14 minutos
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 16 de diciembre

Hace 15 minutos
Cientifico del Conicet celebró el reconocimiento en los Martín Fierro y repudió el ajuste del gobierno en la ciencia

Cientifico del Conicet celebró el reconocimiento en los Martín Fierro y repudió el ajuste del Gobierno en la ciencia

Hace 16 minutos
Horóscopo de hoy, martes 16 de diciembre.

Horóscopo de hoy, martes 16 de diciembre

Hace 17 minutos