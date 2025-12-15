El 85% de los estudiantes universitarios se informa a través del celular y prioriza los contenidos breves Los datos surgen de un estudio realizado por la Universidad de Buenos Aires (UBA). La multitarea, la fragmentación y la lectura rápida son patrones que se destacan. Por + Seguir en







Aunque el interés por la actualidad se mantiene "persistente, testarudo", la lectura profunda pierde terreno ante el scroll.

Un estudio de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reveló que el 85% de los estudiantes universitarios se informa principalmente a través del teléfono celular, consolidando este dispositivo como el eje central de su consumo informativo. El patrón se caracteriza por la multitarea, la fragmentación y una marcada preferencia por los contenidos audiovisuales breves.

La investigación cuali-cuantitativa, realizada por la cátedra Audiencias y Recepción de la carrera de Comunicación Social de la UBA, encuestó a 288 estudiantes, mostrando que el 63,19% de los encuestados prioriza los formatos audiovisuales, especialmente los clips y recortes. Además, un 76,74% de los jóvenes realiza otras actividades mientras consume noticias, reforzando el concepto de un consumo fragmentado y continuo.

El informe destaca que, aunque el interés por la actualidad se mantiene "persistente, testarudo", la lectura profunda pierde terreno ante el scroll. El tiempo dedicado a informarse es moderado: el 57,29% dedica entre una y tres horas diarias, mientras que el 32,64% invierte menos de una hora, lo que se traduce en "paneos generales" de la actualidad. Solo el 47,57% leyó al menos una nota completa en las últimas 24 horas.

El streaming ha reordenado la agenda informativa, mezclando análisis, entretenimiento y un valor clave: la compañía. YouTube se consolida como la plataforma principal para el contenido informativo en streaming (76,74%), seguido por Twitch (13,89%). El acceso a estos contenidos se realiza mayoritariamente mediante recortes o clips provenientes de canales como Blender (35,07%) y Gelatina (32,64%).

Respecto a la credibilidad de las fuentes, esta emerge como el criterio principal de elección (26,68%), seguido por el profesionalismo (24,36%) y la diversidad de opiniones (18,36%). El estudio concluye que las prácticas informativas de los estudiantes están fuertemente mediadas por la credibilidad, el profesionalismo y la afinidad ideológica con la fuente.