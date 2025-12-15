El FMI confirmó que está "colaborando estrechamente" con el Gobierno para "reconstruir las reservas" Julie Kozack detalló que los próximos focos de trabajo del organismo de crédito y el Ejecutivo son las reservas y el "fortalecimiento" del marco monetario y cambiario. Por + Seguir en







Julie Kozack, vocera del FMI, y Kristalina Georgieva, titular del FMI.

La vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, confirmó que está "colaborando estrechamente" con el Gobierno en "reconstruir las reservas", "fortalecer" el marco monetario y cambiario y fomentar reformas que "impulsen el crecimiento".

Además, Kozack felicitó al Ejecutivo por su "reciente acceso al mercado" de capitales por el bono al 2029 lanzado este mes y por las medidas tomadas para cumplir con los objetivos mencionados.

La economista publicó el tuit después de que el Banco Central anunciara el inicio de una nueva etapa de su programa monetario con nuevas bandas para la flotación del dólar y un enfoque en acumular reservas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMFSpokesperson/status/2000662875732611153&partner=&hide_thread=false We welcome recent market access and announced steps to strengthen the monetary and FX framework, rebuild reserve buffers, and advance growth-enhancing reforms. We are working closely with the authorities as they implement these important measures. — Julie Kozack, IMF (@IMFSpokesperson) December 15, 2025 El ministro de Economía, Luis Caputo, le agradeció a la vocera y al equipo del FMI desde su cuenta personal en X (ex Twitter), sin extenderse mucho más sobre los temas mencionados por Kozack.

A comienzos del mes, Caputo había explicado en la misma red social que el regreso al mercado de capitales tiene como objetivo "dar un primer paso en la nueva estrategia de refinanciar los vencimientos de capital en moneda extranjera con el sector privado sin afectar las reservas netas del BCRA".