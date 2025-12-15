El FMI confirmó que está "colaborando estrechamente" con el Gobierno para "reconstruir las reservas"

La vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, confirmó que está "colaborando estrechamente" con el Gobierno en "reconstruir las reservas", "fortalecer" el marco monetario y cambiario y fomentar reformas que "impulsen el crecimiento".
Además, Kozack felicitó al Ejecutivo por su "reciente acceso al mercado" de capitales por el bono al 2029 lanzado este mes y por las medidas tomadas para cumplir con los objetivos mencionados.
La economista publicó el tuit después de que el Banco Central anunciara el inicio de una nueva etapa de su programa monetario con nuevas bandas para la flotación del dólar y un enfoque en acumular reservas.
El ministro de Economía, Luis Caputo, le agradeció a la vocera y al equipo del FMI desde su cuenta personal en X (ex Twitter), sin extenderse mucho más sobre los temas mencionados por Kozack.
A comienzos del mes, Caputo había explicado en la misma red social que el regreso al mercado de capitales tiene como objetivo "dar un primer paso en la nueva estrategia de refinanciar los vencimientos de capital en moneda extranjera con el sector privado sin afectar las reservas netas del BCRA".
En el informe Perspectivas Económicas Mundiales del Fondo Monetario Internacional (FMI) presentado en octubre, el organismo internacional había elogiado el programa de gobierno de Argentina, pero le había reclamado al presidente Javier Milei que uno de los puntos a fortalecer era la acumulación de reservas: “Se necesitan esfuerzos sostenidos para mantener el ancla fiscal, fortalecer el marco de gestión monetaria y de liquidez e impulsar reservas para facilitar el acceso duradero a los mercados internacionales de capital”.