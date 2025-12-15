15 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

El FMI confirmó que está "colaborando estrechamente" con el Gobierno para "reconstruir las reservas"

Julie Kozack detalló que los próximos focos de trabajo del organismo de crédito y el Ejecutivo son las reservas y el "fortalecimiento" del marco monetario y cambiario.

Por
Julie Kozack

Julie Kozack, vocera del FMI, y Kristalina Georgieva, titular del FMI.

La vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, confirmó que está "colaborando estrechamente" con el Gobierno en "reconstruir las reservas", "fortalecer" el marco monetario y cambiario y fomentar reformas que "impulsen el crecimiento".

El expresidente argentino Néstor Kirchner.
Te puede interesar:

La "batalla cultural" de la derecha pone en debate el pago de Néstor Kirchner al FMI

Además, Kozack felicitó al Ejecutivo por su "reciente acceso al mercado" de capitales por el bono al 2029 lanzado este mes y por las medidas tomadas para cumplir con los objetivos mencionados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMFSpokesperson/status/2000662875732611153&partner=&hide_thread=false

El ministro de Economía, Luis Caputo, le agradeció a la vocera y al equipo del FMI desde su cuenta personal en X (ex Twitter), sin extenderse mucho más sobre los temas mencionados por Kozack.

A comienzos del mes, Caputo había explicado en la misma red social que el regreso al mercado de capitales tiene como objetivo "dar un primer paso en la nueva estrategia de refinanciar los vencimientos de capital en moneda extranjera con el sector privado sin afectar las reservas netas del BCRA".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2000664543941333458?s=20&partner=&hide_thread=false

En el informe Perspectivas Económicas Mundiales del Fondo Monetario Internacional (FMI) presentado en octubre, el organismo internacional había elogiado el programa de gobierno de Argentina, pero le había reclamado al presidente Javier Milei que uno de los puntos a fortalecer era la acumulación de reservas: “Se necesitan esfuerzos sostenidos para mantener el ancla fiscal, fortalecer el marco de gestión monetaria y de liquidez e impulsar reservas para facilitar el acceso duradero a los mercados internacionales de capital”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 16 de diciembre

El nuevo esquema comenzará a aplicarse a partir de enero de 2026.

Estas son las claves del nuevo sistema de bandas anunciado por el BCRA

play

Bausili defendió el nuevo esquema de bandas: "Es un aporte para la reducción de la incertidumbre"

La Canasta de Crianza subió en octubre: se necesitan más de $571 mil para un niño en edad escolar

La Canasta de Crianza subió en octubre: se necesitan más de $571 mil para un niño en edad escolar

El Banco Central profundiza el esquema monetario: qué pasará con el dólar y la inflación

Habrá nuevas bandas para la flotación del dólar y el Central se enfocará en acumular reservas

Es importante analizar la tasa nominal anual, la tasa efectiva anual y el canal de contratación.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.350.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Rating Cero

Maxi López.
play

De MasterChef al streaming y una serie con Wanda Nara: los próximos pasos de Maxi López en Argentina

Joaquín Levinton recibió el alta.

Joaquín Levinton fue dado de alta tras sufrir un infarto y confirmó cuándo volverá a los escenarios

El Eternauta fue una de las series argentinas seleccionadas por The New York Times.

The New York Times eligió a dos series argentinas entre las mejores internacionales de 2025

A Cinthia Fernández le cerraron la cuenta de Instagram por 14 denuncias de abuso infantil

El duro presente de Cinthia Fernández que la llevó al llanto en vivo: "Ya me pasó varias veces este año"

Un thriller erótico en Netflix. 
play

Está en Netflix, es un thriller psicológico y tiene escenas subidas de tono

La serie explora la psiquis humana y el desarrollo de la psicopatía, un trastorno de la personalidad caracterizado por comportamientos antisociales, falta de empatía y remordimiento.
play

Cuál es la trama de Estado de Fuga 1986, la serie que te deja sin palabras y está en Netflix

últimas noticias

Gustavo Petro / José Antonio Kast

Gustavo Petro acusó de nazi a José Antonio Kast y desató una crisis diplomática con Chile

Hace 13 minutos
Tras el cambio en el esquema de bandas, Milei dará un discurso esta noche en la Fundación Faro

Tras el cambio en el esquema de bandas, Milei dará un discurso esta noche en la Fundación Faro

Hace 21 minutos
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 16 de diciembre

Hace 22 minutos
Cientifico del Conicet celebró el reconocimiento en los Martín Fierro y repudió el ajuste del gobierno en la ciencia

Cientifico del Conicet celebró el reconocimiento en los Martín Fierro y repudió el ajuste del Gobierno en la ciencia

Hace 23 minutos
Horóscopo de hoy, martes 16 de diciembre.

Horóscopo de hoy, martes 16 de diciembre

Hace 24 minutos