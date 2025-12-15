IR A
Cuál es la trama de Estado de Fuga 1986, la serie que te deja sin palabras y está en Netflix

Diciembre llega con una de las historias más crudas que marcaron a Colombia. La gran N roja estrena la miniserie de true crime Estado de Fuga 1986, inspirada en la masacre de Pozzetto, uno de los sucesos más dolorosos que golpearon a Bogotá a manos de Campo Elías Delgado.

La serie explora la psiquis humana y el desarrollo de la psicopatía, un trastorno de la personalidad caracterizado por comportamientos antisociales, falta de empatía y remordimiento.

Diciembre llega con una de las historias más crudas que marcaron a Colombia. Netflix estrena la miniserie de true crime Estado de Fuga 1986, inspirada en la masacre de Pozzetto, uno de los sucesos más dolorosos que golpearon a Bogotá a manos de Campo Elías Delgado, que aquí interpreta el conocido actor Andrés Parra (Escobar: el patrón del mal, Los protectores).

La serie es de lo más visto de Netflix.
La serie tiene siete capítulos dirigidos por Carlos Moreno y Claudia Pedraza. La producción ejecutiva está a cargo del escritor bogotano Mario Mendoza, autor de Satanás, y de Rodrigo Guerrero. El guion es de Ana María Parra junto a Mendoza, lo que aporta una narrativa centrada en la psique humana y en la compleja relación que el autor sostuvo con Elías en los años 80.

Sinopsis de Estado de Fuga 1986, el estreno sorpresa de Netflix

La historia narra el ataque del 4 de diciembre de 1986, cuando Jeremías, un veterano de la Guerra de Vietnam, mató a 29 personas e hirió a otras 15 en tres sitios de Bogotá: un edificio en el norte donde daba clases particulares de inglés, el edificio donde vivía y el restaurante Pozzetto, al que asistía con frecuencia.

Sin embargo, la producción toma un rumbo distinto al fusionar realidad y ficción a través de Camilo León (José Restrepo), un joven que quiere ser escritor y que mantiene una amistad con Jeremías Salgado, un hombre mayor que lo arrastra hacia una desconexión mental peligrosa.

En su página oficial, Netflix expone: “Es una historia inquietante sobre la fragilidad de la razón, la fascinación por el mal y los vínculos invisibles que pueden unir a un aspirante a escritor con un asesino”.

La serie explora la psiquis humana y el desarrollo de la psicopatía, un trastorno de la personalidad caracterizado por comportamientos antisociales, falta de empatía y remordimiento. La cual tiene como objetivo llevar al espectador dentro de la mente de León, un hombre que no recuerda qué ocurrió en los días previos al crimen ni qué tan cerca estuvo de involucrarse.

estado de fuga

Tráiler de Estado de Fuga 1986

Embed - Estado de fuga 1986 | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Estado de Fuga 1986

Andrés Parra interpreta a Jeremías Salgado, personaje basado en Campo Elías Delgado, al que describe como complejo y perturbador.

Esta es su tercera participación como protagonista en una obra de Mario Mendoza llevada a la pantalla, después de Los iniciados (2023) y Los iniciados: El diario de las sombras (2024). Ahora vuelve con un personaje sombrío que promete dejar a más de uno con un nudo en la garganta por la intensidad de su historia.

El elenco incluye:

  • Andrés Parra (Jeremías Salgado)
  • José Restrepo (Camilo León)
  • Carolina Gómez
  • Camila Jurado
  • Jorge Enrique Abello
  • Paulina Díaz Granados
  • Ernesto Benjumea
  • Consuelo Luzardo
  • Marcela Benjumea
  • Christian Tappan

En la ficción, el restaurante donde ocurre la matanza se llama San Marzino.

