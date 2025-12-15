IR A
IR A

Detuvieron al hijo de Rob Reiner y Michele Singer: es el principal sospechoso por la muerte de sus padres

Nick, de 32 años, enfrenta un cargo por el asesinato de la pareja y se fijó una fianza de u$s4 millones. Según los principales datos, los cineastas fueron degollados.

Nick Reine

Nick Reine, de 32 años, era conocido por tener problemas mentales y adicción a las drogas.

Rob Reiner y su esposa Michele Singer fueron degollados tras una discusión con un familiar
Te puede interesar:

Revelan detalles escalofriantes sobre la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele Singer

Según informaron los medios estadounidenses, el hijo mediano de la pareja, fue demorado en un principio para ser indagado, pero ahora se confirmó que quedó detenido por el homicidio. El hombre de 32 años se encuentra bajo custodia en el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles desde la mañana de este lunes. Además, se le fijó una fianza de cuatro millones de dólares.

Según los primeros indicios filtrados por la prensa, las víctimas habrían sufrido heridas por arma blanca. Posteriormente, se detalló que fueron degollados tras una discusión que se tornó violenta, pero no se sabe qué fue el detonante. La hija Romy fue quien los encontró, llamó a la Policía y aseguró que dicha persona “debería ser sospechoso” porque es “peligroso”.

Rob Reine. familia
Rob Reiner y Michele Singer tuvieron tres hijos durante su matrimonio: Jake, Nick y Romy.

Rob Reiner y Michele Singer tuvieron tres hijos durante su matrimonio: Jake, Nick y Romy.

Quiénes eran Rob Reiner y Michele Singer

Rob Reiner fue un director, productor y actor con una trayectoria de más de cinco décadas en la industria del entretenimiento estadounidense. Nacido en 1947 en el Bronx, en Nueva York, y creció en un entorno ligado al espectáculo, ya que fue hijo del comediante Carl Reiner y de la actriz y cantante Estelle Lebost.

Reiner siguió sus pasos apareciendo en películas como Sintonía de amor y El lobo de Wall Street, entre otros. En televisión, también apareció como él mismo en El show de Larry Sanders, Curb Your Enthusiasm, 30 Rock y Los magos de Waverly Place. También participó en New Girl, Hollywood, The Good Fight y, más recientemente, The Bear.

Por su parte, Michele Singer fue una productora, actriz y fotógrafa destacada, y colaboró con Reiner en muchos de sus proyectos más famosos. Comenzó su carrera como fotógrafa, trabajando en los videojuegos MysteryDisc y en el thriller Misery", dirigido por su esposo.

También actuó, protagonizando la película navideña de Nora Ephron Mixed Nuts, y produjo varias películas de Reiner, incluyendo Shock and Awe y Spinal Tap II: The End Continues, que se estrenó este año.

Además, fue nominada a un Emmy por el documental Albert Brooks: Defending My Life, que produjo y que fue dirigido por su esposo. También produjo God & Country, un documental sobre el nacionalismo cristiano en Estados Unidos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Nick Reiner es el principal sospechoso, tenía problemas condrogas y alcohol

Encontraron muerto al director de Cuando Harry conoció a Sally y a su esposa: su hijo, el principal sospechoso

Héctor Alterio estaba radicado en España, donde continuó su exitosa carrera. 

Último adiós a Héctor Alterio: las conmovedoras palabras de sus colegas en redes sociales

El actor y productor estadounidense se hizo conocido principalmente por sus papeles de villano.

Misterio y música navideña: las últimas horas de Peter Greene antes de ser hallado muerto

Vin Diesel confirmó que Cristiano Ronaldo actuará en la nueva película de Rápidos y Furiosos.

Vin Diesel confirmó que Cristiano Ronaldo actuará en la nueva película de Rápidos y Furiosos

Adam Driver interpreta a César Catilina, quien busca construir un futuro utópico con un mágico y misterioso artefacto.
play

Megalópolis: el exuberante retrato de la decadencia estadounidense de Francis Ford Coppola llega al streaming

play

Entre Iron Man e Indiana Jones: C5N en el festival de cultura pop más grande de Latinoamérica

últimas noticias

Gustavo Petro / José Antonio Kast

Gustavo Petro acusó de nazi a José Antonio Kast y desató una crisis diplomática con Chile

Hace 11 minutos
Tras el cambio en el esquema de bandas, Milei dará un discurso esta noche en la Fundación Faro

Tras el cambio en el esquema de bandas, Milei dará un discurso esta noche en la Fundación Faro

Hace 19 minutos
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 16 de diciembre

Hace 20 minutos
Cientifico del Conicet celebró el reconocimiento en los Martín Fierro y repudió el ajuste del gobierno en la ciencia

Cientifico del Conicet celebró el reconocimiento en los Martín Fierro y repudió el ajuste del Gobierno en la ciencia

Hace 21 minutos
Horóscopo de hoy, martes 16 de diciembre.

Horóscopo de hoy, martes 16 de diciembre

Hace 22 minutos