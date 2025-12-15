La estudiante de abogacía conto al aire de La mañana con Moria la situación que afecta en el día a día de su economía. “Quiero laburar, nada más. Con esto mantengo mi casa entera”, reconoció.

La mediática Cinthia Fernández no pudo contener las lágrimas en vivo cuando la propia Moria Casán le preguntó si se encontraba bien ya que la veía angustiada: le cerraron nuevamente su cuenta de Instagram.

Después de analizar la polémica entre Homero Pettinato y su exnovia, Sofía “La Reini” Gonet , la conductora de La Mañana con Moria (El Trece), le dio la palabra para opinar sobre la situación, pero cambió de tema y le consultó si mejor quería hablar de su situación personal. Si bien la panelista hizo un simple sonrisa, pero visiblemente triste, aseguró que “no tiene solución”, se dispuso a contar el difícil momento personal y laboral que está atravesando.

“ Me cerraron las redes sociales otra vez, es la cuarta vez en el año. Para algunos puede ser una pelotudez, pero es algo a propósito ”, indicó y explicó: “Cerrar una cuenta mía lleva una inversión de 10 mil dólares porque tengo 7 millones de seguidores. Yo lo uso como medio de trabajo, tengo dos empresas ”.

En ese sentido, también explicó que había hecho una inversión de una sala de escape, pero por los dos cierres de su cuenta online anteriores debió vender las acciones a sus socios para finalmente reactivar la cuenta. “Es una gran falla de Instagram que no la puedo entender”, sostuvo ya que detalló que sobre ella pesan 14 denuncias por abuso sexual infantil.

“Es algo absurdo porque aquel que ve mis cuentas ve que es súper sana, súper familiar. Ni siquiera tengo fotos en pelota que rompe reglas comunitarias”, sostuvo e indicó: “Las denuncias se hacen con bots y Meta bloquea la cuenta sin comprobar que las acusaciones sean ciertas”.

Embed Cinthia Fernández no pudo contener su angustia en #LaMañanaConMoria: "Vivo y como de las redes". pic.twitter.com/gBdLFM2WHw — eltrece (@eltreceoficial) December 15, 2025

Durante la misma explicación sobre el cierre de su cuenta de Instagram, Cinthia Fernández no pudo contener el llanto ya que la afecta en su día a día económicamente. “Yo no vivo de la tele, vivo de las redes sociales y las necesito. Llegan las fiestas y tengo muchos productos que vender, marcas que me han contratado… no puedo trabajar si no las tengo”, confesó en el programa de Moria Casán.

Al mismo tiempo, negó que sepa quién pudo haber hecho las denuncias, aunque lo calificó de “hijo de put* que no tiene nada que hacer”. “Estoy podrida, pido que me dejen en paz porque yo no jodo a nadie. Quiero laburar nada más. Con esto mantengo mi casa entera, vivo y como de las redes”, subrayó.

También indicó que su pareja y abogado, Roberto Castillo, ya realizó las denuncias pertinentes contra Meta para tratar de recuperar la cuenta, pero que “vale fortuna volver a recuperarlas”, pero que “es imposible notificar, ya que en las oficinas nadie te atiende”. “Me da mucha bronca porque es injusto”, relató.

Por último, Fernández presume que esta situación está idea por gente que conoce y por personas que “le tienen bronca”. “A Robert ya le intentaron hackear miles de veces. Es como una obsesión ya lo que tienen”, concluyó.