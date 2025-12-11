11 de diciembre de 2025 Inicio
INDEC: una familia tipo necesitó más de $1.250.000 para no ser pobre en noviembre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este jueves el monto de ingresos necesarios para mantenerse sobre el umbral de pobreza y de indigencia.

Las familias necesitaron más de $1.000.000 para no ser pobres.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este jueves que una familia de cuatro integrantes necesitó $1.257.329 para mantenerse sobre el umbral de pobreza en noviembre y $566.364 para no caer en la indigencia.

La inflación de noviembre escaló a 2,5%.
La inflación fue de 2,5% en noviembre y acumula un incremento de 27,9% en lo que va del año

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) por persona escaló 4,1% en noviembre y subió a $183.289, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) por persona aumentó 3,6% en el mismo mes y se ubicó en $406.903. La CBA acumula un aumento de 26,1% en lo que va del año y la CBT, 22,7%.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/1999192756430803229?s=20&partner=&hide_thread=false

Todos los tipos de familias contemplados por el INDEC para el cálculo de la Canasta Básica necesitaron más de $1.000.000 para no ser pobres en el undécimo mes del año. La familia de tres integrantes tuvo que registrar ingresos por $1.000.980 y la de cinco integrantes por $1.322.433.

La variación porcentual de la Canasta Básica en noviembre es la segunda más alta del año. La primera fue en marzo, cuando la CBA subió 5,9% y la CBT aumentó 4,0%. Por su parte, la inflación de noviembre fue de 2,5% y acumula 27,9% en lo que va de 2025.

Informe completo de la variación de la Canasta Básica en noviembre de 2025

Canasta Básica Noviembre 2025

