Duelo de cantitos en la previa de la jura en Diputados: "La patria no se vende" contra "Libertad"

A poco de comenzada la sesión especial en la Cámara Baja se inició el intercambio de consignas y silbidos, mientras el presidente Javier Milei arengaba desde su palco.

Javier Milei se sumó a los cánticos de "¡Presidente, presidente!" en la Cámara de Diputados.

A poco de comenzada la sesión especial en la Cámara de Diputados para la jura de los 127 legisladores electos en los comicios del 26 de octubre, quienes asumirán su banca de manera formal el próximo 10 de diciembre, con la presencia del presidente Javier Milei , comenzaron los incidentes, con cánticos cruzados. Desde la oposición clamaron que "la patria no se vende" , mientras que desde el oficialismo respondieron con "¡Libertad!" .

Con la presencia de Milei, juraron los nuevos diputados en el estreno de la primera minoría de LLA

El diputado chaqueño Aldo Leiva , excombatiente de Malvinas, se levantó de su banca y gritó al palco donde estaba sentado el mandatario: "¡Presidente: la patria no se vende!" . Esto desató la batalla de cantitos.

"La patria no se vende" , repitieron desde la oposición, mientras que los diputados de La Libertad Avanza le cantaron a la "libertad" .

Luego, el oficialismo celebró a Milei, coreándole "¡Presidente, presidente!" , a lo que se sumó el propio mandatario, en medio de los silbidos opositores.

La reconfiguración de la Cámara Alta se centra en el nuevo sistema de pesos y contrapesos del Congreso: La Libertad Avanza (LLA) incrementó su número de bancas , fortaleciendo su posición, mientras que la principal fuerza opositora, Unión por la Patria (UxP), enfrenta el desafío de contener la sangría de legisladores .

El martes, tres parlamentarios de Catamarca anunciaron que armarán su propio espacio. Se trata de Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y Fernando Monguillot (los tres responden al gobernador Raúl Jalil), quienes conformarán el bloque "Elijo Catamarca", lo que dejaría a UxP con 93 bancas, contra las 95 de LLA.

El diputado Francisco Morchio, que formaba parte del bloque Encuentro Federal, decidió pasará a integrar las filas de La Libertad Avanza y de esta manera, le aseguró al oficialismo la primera minoría.

La jura de este miércoles sienta las bases para la labor legislativa del periodo 2026, donde la reconfiguración de bloques y la necesidad de consensos serán cruciales para la gobernabilidad. Una vez finalizado el juramento de los nuevos legisladores, la Cámara baja procederá a la elección de sus autoridades.

Cómo será la nueva composición de Diputados

Hasta el momento, los bloques quedaron conformados de la siguiente manera: