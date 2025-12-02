Tres diputados de Catamarca se fueron de Unión por la Patria y conformaron un bloque propio Se trata de Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y el electo Fernando Monguillot. Con sus salidas, el bloque peronista quedará igualado en cantidad de legisladores con La Libertad Avanza, con 94. Por + Seguir en







Los diputados nacionales Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y el electo Fernando Monguillot rompieron con Unión por la Patria en la Cámara de Diputados y conformaron un bloque propio, de cara a la renovación de ambas cámaras del Congreso el 10 de diciembre.

Ávila, Nóblega y Monguillot firmaron una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la que confirmaron la conformación del espacio Elijo Catamarca. Con sus salidas de Unión por la Patria, el bloque peronista quedará igualado en cantidad de legisladores con La Libertad Avanza, ya que tendrán 94.

En tanto, el movimiento se produjo luego de un encuentro del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, junto a sus pares Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), además de representantes de Hugo Passalacqua (Misiones) y Rolando Figueroa (Neuquén) en la Ciudad de Buenos Aires.

Cámara de Diputados - sesión 8 oct Parte de la Cámara de Diputados se renovará. Según consignó Ámbito, ahora podría diagramarse un interbloque compuesto por Independencia, Elijo Catamarca, País Federal, MID y Coherencia. En caso de que se forme, podrían alcanzar la tercera fuerza en la Cámara baja, ya que formarían parte 19 legisladores.