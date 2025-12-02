Tres diputados de Catamarca se fueron de Unión por la Patria y conformaron un bloque propio

Tres diputados de Catamarca se fueron de Unión por la Patria.
Los diputados nacionales Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y el electo Fernando Monguillot rompieron con Unión por la Patria en la Cámara de Diputados y conformaron un bloque propio, de cara a la renovación de ambas cámaras del Congreso el 10 de diciembre.
Ávila, Nóblega y Monguillot firmaron una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la que confirmaron la conformación del espacio Elijo Catamarca. Con sus salidas de Unión por la Patria, el bloque peronista quedará igualado en cantidad de legisladores con La Libertad Avanza, ya que tendrán 94.
En tanto, el movimiento se produjo luego de un encuentro del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, junto a sus pares Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), además de representantes de Hugo Passalacqua (Misiones) y Rolando Figueroa (Neuquén) en la Ciudad de Buenos Aires.
Según consignó Ámbito, ahora podría diagramarse un interbloque compuesto por Independencia, Elijo Catamarca, País Federal, MID y Coherencia. En caso de que se forme, podrían alcanzar la tercera fuerza en la Cámara baja, ya que formarían parte 19 legisladores.
Por su parte, el crecimiento de La Libertad Avanza, el bloque principal junto a Unión por la Patria, se dio a velocidad récord: tras la elección, iba a contar con 80 diputados propios a partir del 10 de diciembre. Luego se sumaron siete legisladores del PRO cercanos a Patricia Bullrich (Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Patricia Vázquez, María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda), a los que se agregó la cordobesa Belén Avico. Más tarde, los radicales de la Liga del Interior oficializaron su pase.