2 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tres diputados de Catamarca se fueron de Unión por la Patria y conformaron un bloque propio

Se trata de Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y el electo Fernando Monguillot. Con sus salidas, el bloque peronista quedará igualado en cantidad de legisladores con La Libertad Avanza, con 94.

Por
Tres diputados de Catamarca se fueron de Unión por la Patria.

Tres diputados de Catamarca se fueron de Unión por la Patria.

Los diputados nacionales Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y el electo Fernando Monguillot rompieron con Unión por la Patria en la Cámara de Diputados y conformaron un bloque propio, de cara a la renovación de ambas cámaras del Congreso el 10 de diciembre.

Te puede interesar:

Interna libertaria: Lorena Villaverde retiró su renuncia como diputada

Ávila, Nóblega y Monguillot firmaron una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la que confirmaron la conformación del espacio Elijo Catamarca. Con sus salidas de Unión por la Patria, el bloque peronista quedará igualado en cantidad de legisladores con La Libertad Avanza, ya que tendrán 94.

En tanto, el movimiento se produjo luego de un encuentro del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, junto a sus pares Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), además de representantes de Hugo Passalacqua (Misiones) y Rolando Figueroa (Neuquén) en la Ciudad de Buenos Aires.

Cámara de Diputados - sesión 8 oct
Parte de la Cámara de Diputados se renovará.

Parte de la Cámara de Diputados se renovará.

Según consignó Ámbito, ahora podría diagramarse un interbloque compuesto por Independencia, Elijo Catamarca, País Federal, MID y Coherencia. En caso de que se forme, podrían alcanzar la tercera fuerza en la Cámara baja, ya que formarían parte 19 legisladores.

Por su parte, el crecimiento de La Libertad Avanza, el bloque principal junto a Unión por la Patria, se dio a velocidad récord: tras la elección, iba a contar con 80 diputados propios a partir del 10 de diciembre. Luego se sumaron siete legisladores del PRO cercanos a Patricia Bullrich (Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Patricia Vázquez, María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda), a los que se agregó la cordobesa Belén Avico. Más tarde, los radicales de la Liga del Interior oficializaron su pase.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Juró Monteoliva como ministra de Seguridad tras la renuncia de Bullrich

Santilli se reunió con Lamelas en plena gira con los gobernadores. 

"Oportunidades de cooperación mutua": Santilli se reunió con Peter Lamelas en Casa Rosada

Esteban Bullrich renunció a su banda en el Senado en 2021.

Esteban Bullrich aseguró que quiere presentarse como "candidato a presidente en 2027"

El sistema AlertAR enviará mensajes a los teléfonos celulares en zona de catástrofes y otras emergencias.

Cómo funciona AlertAR, el sistema que enviará un mensaje a celulares ante catástrofes naturales

play

Senadora de la oposición denunció lesiones, amenazas y agresiones tras la clausura de su despacho

play

Coimas en Discapacidad: uno de los acusados rompió el pacto de silencio

Rating Cero

El músico quedó demorado junto a sus dos acompañantes y el rodado fue secuestrado.

Detuvieron al cantante de una reconocida banda de cuarteto en Córdoba

La artista es una de las figuras más influyentes y ricas del mundo del entretenimiento.

El gasto millonario de Taylor Swift para la boda del año: revelaron datos secretos de su ceremonia

El intérprete contó cómo hace para mantenerse activo y vital más allá de la edad.

"Es mi terapia personal": Diego Torres reveló un cambio radical en su vida

Esta cantante estadounidense se separó a principio de año y ahora salió a la luz qué sucedió.

Esta cantante estadounidense se separó a principio de año y ahora salió a la luz qué sucedió: de quien se trata

Esta serie coreana sobre una histórica tradición oriental está sorprendiendo en Netflix
play

Esta serie coreana sobre una histórica tradición oriental está sorprendiendo en Netflix: cuál es

John Lennon influenció toda una generación con su música y su estilo. 

Este es el perfume favorito que usaba John Lennon: cuánto sale en Argentina

últimas noticias

Belaúnde sufrió algunas lesiones superficiales causadas por las esquirlas del parabrisas.

Atacaron a balazos a un candidato a presidente en Perú

Hace 9 minutos
Gustavo Petro aseguró que, en su gobierno, se destruye un laboratorio cada 40 minutos.

Petro cruzó a Trump: "Atacar nuestra soberanía es declarar guerra"

Hace 10 minutos
La Policía de Córdoba retira a los perros del domicilio de su dueño.

Brutal ataque de tres pitbulls a un niño de 9 años: está internado con graves heridas

Hace 13 minutos
El músico quedó demorado junto a sus dos acompañantes y el rodado fue secuestrado.

Detuvieron al cantante de una reconocida banda de cuarteto en Córdoba

Hace 16 minutos
El grupo de 5 amigos argentinos detenidos en Miami. 

Quiénes son los cinco argentinos detenidos en Miami

Hace 52 minutos