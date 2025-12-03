Alpine confirmó cuándo y dónde harán la presentación del auto de Franco Colapinto para 2026 El equipo francés ya está pensando en el diseño del monoplaza del año próximo, luego de un mal rendimiento en este 2025: finalizó último en el Campeonato de Constructores. Por + Seguir en







La presentación del nuevo auto será el 23 de enero de 2026 en Barcelona Instagram

A falta de una fecha para que finalice la temporada en la Fórmula 1, Alpine anunció cuándo y dónde hará la presentación del nuevo auto que Franco Colapinto y Pierre Gasly utilizarán a partir del año próximo y buscarán dejar atrás el pésimo año 2025.

El próximo fin de semana se disputará la última fecha del año en el Gran Premio de Abu Dabi donde ambos pilotos se subirán por última vez al A525 y dejarán atrás un año que amargo y opacado con bajos rendimientos: no logró llegar al podio en toda la temporada y finalizó último en el Campeonato de Constructores con puntos que solo sumó el francés.

“Tenemos algo que mostrarte”, anunciaron en las redes sociales y agregaron la fecha “23.01.2026” en el epígrafe de una foto en la que agregaron “Save the date” (Guardá la fecha, en español). De esta manera, anunciaron que dicha fecha se mostrará cómo será el diseño de los nuevos monoplazas A526 de Colapinto y Gasly. Por primera vez, Alpine utilizará un motor Mercedes.

Alpine auto Colapinto Gasly Instagram “Los pilotos Pierre Gasly y Franco Colapinto, junto con la alta dirección del equipo, se reunirán con socios e invitados para emprender juntos el viaje hacia 2026 en un evento que se celebrará en Barcelona, España”, agregaron en el comunicado.

Al mismo tiempo, indicaron que el evento será a las 12.30 (hora local), es decir, a las 17.30 de Argentina. Esta presentación será tres días antes de que los Fórmula 1 2026 salgan a la pista por las pruebas en el Circuit de Catalunya (entre el 26 y el 30 de enero).