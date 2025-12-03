3 de diciembre de 2025 Inicio
Alpine confirmó cuándo y dónde harán la presentación del auto de Franco Colapinto para 2026

El equipo francés ya está pensando en el diseño del monoplaza del año próximo, luego de un mal rendimiento en este 2025: finalizó último en el Campeonato de Constructores.

La presentación del nuevo auto será el 23 de enero de 2026 en Barcelona

A falta de una fecha para que finalice la temporada en la Fórmula 1, Alpine anunció cuándo y dónde hará la presentación del nuevo auto que Franco Colapinto y Pierre Gasly utilizarán a partir del año próximo y buscarán dejar atrás el pésimo año 2025.

Verstappen salió 1° en el Gran Premio de Qatar y llega con chances a la última fecha para la pelea del título
Colapinto finalizó 14° en el Gran Premio de Qatar: Verstappen ganó y estiró la lucha del título de la Fórmula 1

El próximo fin de semana se disputará la última fecha del año en el Gran Premio de Abu Dabi donde ambos pilotos se subirán por última vez al A525 y dejarán atrás un año que amargo y opacado con bajos rendimientos: no logró llegar al podio en toda la temporada y finalizó último en el Campeonato de Constructores con puntos que solo sumó el francés.

“Tenemos algo que mostrarte”, anunciaron en las redes sociales y agregaron la fecha “23.01.2026” en el epígrafe de una foto en la que agregaron “Save the date” (Guardá la fecha, en español). De esta manera, anunciaron que dicha fecha se mostrará cómo será el diseño de los nuevos monoplazas A526 de Colapinto y Gasly. Por primera vez, Alpine utilizará un motor Mercedes.

Alpine auto Colapinto Gasly

“Los pilotos Pierre Gasly y Franco Colapinto, junto con la alta dirección del equipo, se reunirán con socios e invitados para emprender juntos el viaje hacia 2026 en un evento que se celebrará en Barcelona, España”, agregaron en el comunicado.

Al mismo tiempo, indicaron que el evento será a las 12.30 (hora local), es decir, a las 17.30 de Argentina. Esta presentación será tres días antes de que los Fórmula 1 2026 salgan a la pista por las pruebas en el Circuit de Catalunya (entre el 26 y el 30 de enero).

Según información de Motorsport, el equipo con sede en Inglaterra está “muy avanzado en los crash tests exigidos por la FIA”: “La mayoría ya fue aprobada y el equipo se mantiene en una progresión favorable para completar todo el proceso dentro de los plazos establecidos”.

A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Abu Dabi

La última fecha de la Fórmula 1 que definirá el campeonato será en el Gran Premio de Abu Dabi el fin de semana que viene.

De esta manera, la 24° y última fecha se disputará en el fin de semana del viernes 5 al domingo 7 de diciembre. En Argentina se podrá seguir por Fox Sports y Disney + Premium.

Viernes 5

  • Práctica 1: 6:30
  • Práctica 2: 10

Sábado 6

  • Práctica 3: 7:30
  • Clasificación: 11

Domingo 7

  • Carrera: 10
