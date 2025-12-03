IR A
Spotify Wrapped 2025: cómo conocer tus artistas y canciones favoritas este año

La aplicación publicó el resumen personalizado con la música escuchada por cada usuario durante los últimos doce meses.

El Spotify Wrapped ya está disponible.

El Spotify Wrapped ya está disponible.

El Spotify Wrapped 2025 ya está disponible en la aplicación como cada diciembre y permite ver el resumen personalizado de la música escuchada en los últimos doce meses a modo cierre de temporada por el usuario de la plataforma. ¿Cómo conocerlo?

Para poder acceder al mismo hay que ingresar a la aplicación de Spotify en el dispositivo móvil, ir a la sección de inicio y tocar en el banner de Wrapped. Allí te comenzará a mostrar todo el resumen. Pero si se ingresa desde la web, hay un QR que te lleva a la aplicación para poder hacerlo.

En esa parte de Spotify te deja ver el número de minutos que se escuchó o el día del año que más utilizaste la aplicación. También te muestra el total de canciones reproducido o el hit número uno. Detalla, además, el top 5 de canciones y artistas.

Indica también los géneros principales, la edad sonora, el álbum principal y el sprint del artista principal, entre otras cosas. Incluso, tu artista más escuchado te deja un mensaje de agradecimiento por haberlos escuchado.

El Spotify Global 2025 indicó que el artista más escuchado fue Bad Bunny, el álbum fue Debí tirar más fotos y la canción Die With a Smile de Bruno Mars.

