Asumen los nuevos diputados y La Libertad Avanza se encamina a ser la primera fuerza

El oficialismo tendrá un poco más de "aire" a partir de la nueva composición de fuerzas de la Cámara baja. Sumará 94 bancas, una más que Unión por la Patria, que acaba de perder a tres legisladores catamarqueños. Habrá unas cuantas caras nuevas y otros que vuelven después de un tiempo.

La nueva composición combinará diputados que renuevan, figuras que regresan y debutantes.

Los diputados que resultaron electos en los comicios del 26 de octubre jurarán este miércoles en el Congreso, un paso formal que precederá a la asunción del 10 de diciembre. El acto marcará la nueva composición de fuerzas de la Cámara baja, en un contexto político que promete otorgar un ligero "aire" adicional al oficialismo.

Interna libertaria: Lorena Villaverde retiró su renuncia como diputada

La reconfiguración de la Cámara de Diputados se centrará en el nuevo sistema de pesos y contrapesos del Congreso. Se espera que La Libertad Avanza (LLA) incremente su número de bancas, fortaleciendo su posición, mientras que la principal fuerza opositora, Unión por la Patria (UxP), enfrentará el desafío de contener una potencial sangría de legisladores.

La jura de este miércoles sentará las bases para la labor legislativa del próximo periodo, donde la reconfiguración de bloques y la necesidad de consensos serán cruciales para la gobernabilidad. Una vez finalizado el juramento de los nuevos legisladores, la Cámara baja procederá a la elección de sus autoridades.

Los que se van, los que siguen, los que vuelven y los que debutan en Diputados

La nueva composición combinará diputados que renuevan sus mandatos, figuras que regresan tras un tiempo fuera de la Cámara y un grupo significativo de debutantes.

Una parte crucial del proceso de este miércoles se relaciona con las renuncias anticipadas presentadas por varios legisladores que optaron por otros cargos o por la rotación interna de sus bloques. Entre los casos más destacados se encuentran el de Silvia Lospennato (PRO), quien asumirá en la Legislatura porteña, y Diego Santilli (PRO), designado como nuevo ministro del Interior. En cuanto a la libertaria rionegrina Lorena Villaverde, había presentado su renuncia a la banca para asumir como senadora, pero ahora la retiró, por lo que su futuro es incierto.

Las vacantes generadas por las renuncias serán cubiertas por los candidatos suplentes de las listas que compitieron en 2023. Entre los legisladores que dejan sus bancas se encuentran figuras con mandato hasta 2025 que ganaron escaños en el Senado y ya juraron, como Nadia Márquez y María Emilia Orozco, así como el peronista rionegrino Martín Soria. A esto se suma la renuncia del trotskista Christian Castillo, que cederá su lugar a Néstor Pitrola, cumpliendo con la tradición histórica de rotación del Frente de Izquierda.

La ceremonia también contará con la jura de figuras políticas que retornan a la Cámara, trayendo consigo experiencia previa en el Poder Ejecutivo o en otras instancias legislativas. Destacan nombres como el exministro de Defensa, Luis Petri, que asumirá una banca por Mendoza; el excanciller Agustín Rossi, Horacio Pietragalla y Teresa García por UxP; además de referentes como Juan Schiaretti, Gisela Scaglia y Martín Lousteau en otros bloques. Por el Frente de Izquierda vuelven Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá y el ya mencionado Pitrola.

Un grupo heterogéneo de "caras nuevas" hará su debut en el cuerpo legislativo. Entre los de La Libertad Avanza se encuentran Sebastián Pareja, Karen Reichardt, Alejandro Fargosi, Virginia Gallardo y Sergio "Tronco" Figluolo, mientras que UxP incorpora a figuras conocidas a nivel social y político, como Juan Grabois, Jorge Taiana, Caren Tepp, Guillermo Michel, Kelly Olmos, Sebastián Galmarini, Jimena López, Hugo Moyano (h), Nicolás Trotta, Lucía Cámpora, Fernanda Miño y Adriana Serquis. Por el PRO se sumarán Fernando De Andreis y Antonela Giampieri, mientras que en el bloque Innovación Federal lo hará Oscar Herrera Ahuad.

Entre los que repiten se encuentran, por el lado de La Libertad Avanza, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Javier Sanchez Wrba, Florencia De Sensi, Alejandro Finocchiaro y Aníbal Tortoriello. Por el lado de Unión por la Patria Itai Hagman, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Hugo Yasky y Agustina Propato. En tanto, Natalia de la Sota asumirá por Defendamos Córdoba.

