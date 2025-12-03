Con la presencia de Javier Milei, juraron los nuevos diputados en el estreno de la primera minoría de La Libertad Avanza

Se trató de un acto protocolar donde juraron los 127 diputados electos en octubre, que asumirán el 10 de diciembre. Además, Martín Menem fue ratificado como presidente de la Cámara baja. Con un oficialismo empoderado, el jefe de Estado asistió al recinto.

En la sesión también fue reelecto Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados.

Los 127 diputados electos juraron este miércoles en el marco de una sesión preparatoria en la Cámara baja de cara a la asunción formal de sus bancas el 10 de diciembre, luego de las elecciones legislativas que se desarrollaron el 26 de octubre. El presidente Javier Milei asistió al recinto, después de que La Libertad Avanza alcanzara la primera minoría.

La reconfiguración de la Cámara baja se centra en el nuevo sistema de pesos y contrapesos del Congreso: La Libertad Avanza (LLA) incrementó su número de bancas , fortaleciendo su posición, mientras que la principal fuerza opositora, Unión por la Patria (UxP), enfrenta el desafío de contener la sangría de legisladores .

El martes, tres parlamentarios de Catamarca anunciaron que armarán su propio espacio . Se trata de Fernanda Ávila , Sebastián Nóblega y Fernando Monguillot (los tres responden al gobernador Raúl Jalil ), quienes conformarán el bloque "Elijo Catamarca" , lo que dejaría a UxP con 93 bancas, contra las 95 de LLA.

El diputado Francisco Morchio , que formaba parte del bloque Encuentro Federal, pasará a integrar las filas de La Libertad Avanza y de esta manera, le aseguró al oficialismo la primera minoría.

La jura de este miércoles sienta las bases para la labor legislativa del periodo 2026, donde la reconfiguración de bloques y la necesidad de consensos serán cruciales para la gobernabilidad. Una vez finalizado el juramento de los nuevos legisladores, la Cámara baja procederá a la elección de sus autoridades.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n)

Polémica por la transmisión de la jura: no enfocaron a varios opositores

La sesión especial de este miércoles en la Cámara de Diputados, en la que juraron los 127 legisladores que resultaron electos en los comicios nacionales del 26 de octubre, generó polémica luego de que la transmisión oficial no enfocara a varios opositores.

Uno de los casos con más repercusión en redes fue el de Juan Grabois, quien juró su banca como diputado de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires. En ese momento, la transmisión oficial solo mostró su mano y las de los dos legisladores que juraron junto a él, todas extendidas sobre la mesa.

Algo parecido sucedió con Nicolás del Caño y Romina del Plá, quienes juraron como diputados del Frente de Izquierda por la provincia de Buenos Aires. La imagen oficial los mostró de espaldas y a bastante distancia, aunque se pudieron escuchar sus juramentos.

Martín Menem fue ratificado como titular de la Cámara de Diputados

El actual titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue reelegido en su cargo para el próximo período parlamentario que arrancará el 10 de diciembre, cuando asuman los 127 legisladores que este miércoles juraron en la sesión preparatoria, que tuvo fuertes cruces entre los bloques y contó con la presencia en el recinto del presidente Javier Milei.

“Es un verdadero honor empezar para mi nuevamente iniciar un tercer año de gestión. Quiero iniciar agradeciendo la confianza para continuar al frente de la presidencia de esta cámara. Asumo esta responsabilidad con el mismo compromiso del primer día la convicción de que estamos ingresando en una etapa institucional, más madura, más ordenada y orientada a consolidar los avances que hemos logrado entre todos”, señaló en un primer momento Menem luego de ser ratificado por el cuerpo legislativo.

Luego de señalar como "difíciles" los primeros dos años de gestión, explicó que "hoy, con una mirada más clara sobre lo que se hizo y queda por hacer, podemos hablar de resultados concretos y sobre todo de un rumbo que empieza a consolidarse".

"Estamos construyendo una Argentina próspera, estable y segura. Una Argentina en la que los hijos ya no emigran sino que día a día recibe a aquellos que se habían ido desesperanzados por los años de los fracasos políticos y económicos", agregó Menem, previo a reconocer el "liderazgo" de Javier Milei, el cual, permitió encarar "el proceso de estabilización más profundo que haya tenido el país en décadas".

Martín Menem Cámara Diputados Sesión Acuerdo FMI 19 Marzo 2025 Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Cámara de Diputados

Cómo será la nueva composición de Diputados

Hasta el momento, los bloques quedaron conformados de la siguiente manera:

La Libertad Avanza: 95 diputados.

95 diputados. Unión por la Patria: 93 diputados.

93 diputados. Provincias Unidas: 18 diputados.

18 diputados. PRO: 12 diputados.

12 diputados. Innovación Federal: 7 diputados.

7 diputados. UCR: 6 diputados.

6 diputados. Coherencia: 4 diputados.

4 diputados. Frente de Izquierda: 4 diputados.

4 diputados. Independencia: 3 diputados.

3 diputados. Elijo Catamarca: 3 diputados.

3 diputados. Encuentro Federal: 2 diputados.

2 diputados. Coalición Cívica: 2 diputados.

2 diputados. PJ San Luis: 2 diputados.

2 diputados. MID : 2 diputados.

: 2 diputados. Producción y Trabajo: 2 diputados.

2 diputados. La Neuquinidad: 1 diputada.

1 diputada. Defendamos Córdoba: 1 diputada.

Diputados aceptó las renuncias presentadas de 10 legisladores

En una breve sesión especial, que tuvo comienzo a las 11 de este miércoles, el cuerpo legislativo dio visto bueno a las renuncias dispuestas por distintos legisladores que dejarán el cuerpo para asumir funciones nacionales, como así también su nueva labor en el Senado.

En primer lugar, se aprobó la renuncia de Diego Santilli, quien dejó su banca para asumir como ministro de Interior de la Nación. Luego se aceptaron las renuncias de los diputados a quienes todavía le quedaban dos años de mandato pero dejan la Cámara Baja para asumir como senadores. Nadia Márquez y Emilia Orozco por LLA y Martín Soria por el bloque de Unión por la Patria (UP).

Tras el escándalo, la rionegrina libertaria Lorena Villaverde finalmente retiró su pedido de renuncia, al no conseguir el aval para asumir en el Senado. Silvia Lospennato (PRO), renunció a su banca para asumir la banca como legisladora porteña.

Por último aceptaron la renuncia de Itai Hagman y Gladys Medina, quienes fueron candidatos en la última elección aunque todavía le quedaban dos años de mandato. Por eso, renuncian a su banca anterior: para asumir otra hasta 2029.