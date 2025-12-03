IR A
Guillermo Francella reveló cómo fue el accidente de tránsito que sufrió en España

El actor contó cómo fue el momento en el que el auto en el que viajaba impactó un día antes de iniciar el rodaje de su última película. "Me lastimé bastante", indicó.

Guillermo Francella reveló que sufrió un fuerte choque en Fuerteventura, España, apenas un día antes de comenzar el rodaje de Playa de Lobos, su próxima película. Detalló que iba como copiloto y que sufrió fuertes golpes. "Me lastimé bastante", contó.

El actor visitó el programa El Hormiguero para presentar el film, que protagoniza junto a Javier Veiga y que se estrenará esta semana. Fue ahí que contó que el episodio ocurrió después de una cena con una productora, la hija de ella y su hermano

"¿Qué hay detrás de esas rotondas? No podés creer que haya una tras otra. Salimos de una y aparece otra, y otra... ¿hasta cuándo? Nunca terminan. Y siguen, y siguen...", indicó a modo broma.

Y reveló: "Nos perdimos con el Waze y teníamos que retomar una rotonda. Cuando la retomamos, miro y veo que viene un auto con las luces prendidas. Digo, '¡Florencia!'. ¡Pum! choque".

"Saltaron los airbags, todo. Me lastimé bastante. Mi hermano también se lastimó, pegó su cabeza contra la cabeza de la hija de Florencia", sumó.

Afortunadamente, se trató de un susto, según reflexionó el actor: "Un susto tan grande, tan grande… Bajamos y, gracias a Dios, estábamos ilesos, pero con golpes". Y sumó una preocupación adicional en ese momento: "Gracias a Dios no me lastimé la cara, porque filmaba al otro día".

