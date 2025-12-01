1 de diciembre de 2025 Inicio
Argentina acusó a Venezuela ante la Corte Internacional y pidió la captura de Nicolás Maduro

El Gobierno de Javier Milei denunció al régimen venezolano por "violaciones a los derechos humanos" y solicitó una "atención inmediata" de la Corte Penal Internacional.

Diosdado Cabello y Nicolás Maduro.

El Gobierno de Javier Milei denunció formalmente ante la Corte Penal Internacional (CPI) las “violaciones a los derechos humanos” en Venezuela y solicitó directamente la detención del presidente Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello.

Durante la conferencia en La Haya, el embajador Diego Sadofschi advirtió que la situación en el país caribeño "se ha deteriorado aún más tras las fraudulentas elecciones de julio de 2024" y que dicho escenario "exige una atención inmediata" de la Corte.

El funcionario argentino planteó que "las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes contra la humanidad que perpetra el régimen venezolano requieren investigaciones rigurosas, pero expeditivas".

Argentina demandó que la investigación incluya "el dictado de órdenes de arresto contra sus principales responsables", apuntando directamente a Maduro y Cabello.

Sadofschi defendió la postura diplomática argentina ante la Asamblea, señalando que la decisión de no bloquear el consenso sobre Venezuela "lejos de entenderse como un gesto hacia Venezuela es, en realidad, una muestra del compromiso de la República Argentina con la CPI y del valor que le otorga a la labor de esta Asamblea”.

La respuesta de Caracas fue inmediata a través de su representante, Héctor Constant Rosales, quien acusó al gobierno de Milei de ser un "falso defensor" de los derechos humanos. Rosales recordó que "el pasado 20 de noviembre, alrededor de la resolución sobre la tortura y penas crueles, inhumanas y degradantes, y en el marco de la 51ª sesión plenaria de la 3ª Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, Argentina votó de manera vergonzosa contra los distintos compromisos que se han alcanzado en esa medida”.

El embajador Sadofschi solicitó la palabra nuevamente para contestar los dichos, "rechazando" los términos y expresiones "agraviantes" del venezolano. Además, le recordó que Argentina "ha sido siempre comprensiva ante las dificultades financieras” que atraviesan los estados-partes de la Asamblea.

Finalmente, Sadofschi concluyó su intervención reafirmando el reclamo: “No se puede hacer caso omiso a la realidad de los crímenes que se cometen en ese país. En este marco, la actitud de Argentina de no interponerse a la voluntad de la Asamblea demuestra nuestro compromiso con la CPI y una afirmación del llamado a la Corte a tomar medidas concretas y urgentes ante la situación en Venezuela”.

