La impresionante transformación de Shakira a lo largo de su carrera: todos sus looks La artista colombiana renovó su imagen en cada etapa personal y profesional, marcando tendencia con colores, texturas y peinados innovadores. + Seguir en







Shakira y una evolución estética marcada por colores y estilos icónicos. Redes sociales

En los inicios de los años 90, Shakira llevaba una melena oscura, tono natural que marcó su primera etapa artística y que luego abandonó definitivamente.

Con el correr del tiempo incorporó un rojo vibrante, mezcla de mechones cobrizos y tonos intensos que se transformó en uno de los estilos más recordados de su carrera.

Hacia los dosmil, comenzó su transición al rubio, explorando variantes que fueron desde combinaciones con mechones negros hasta versiones platinadas y matices más cálidos.

En la actualidad luce rulos definidos, una textura que reivindica en sus presentaciones y en su propia línea de productos capilares, reforzando su identificación con este look. A lo largo de tres décadas, la figura de Shakira consolidó una presencia estética que evolucionó en paralelo a su trayectoria artística. Desde sus primeros años en la industria, su imagen se transformó constantemente y se convirtió en un símbolo de creatividad dentro del universo de la belleza. Las decisiones estéticas acompañaron cada una de sus etapas, marcadas por momentos personales y profesionales que la llevaron a reinventarse en repetidas ocasiones.

En sus comienzos, la artista se presentó con una melena marrón oscura, casi negra, un tono que reflejaba el estilo juvenil con el que dio sus primeros pasos en la música. Esa versión inicial contrasta con los cambios radicales que llegarían después, cuando eligió experimentar con colores que destacaron por su carácter vibrante y su impacto visual.

La irrupción de su cabello rojo fue uno de los movimientos más recordados. La combinación de mechones cobrizos y rojizos configuró una identidad estética distintiva y marcó una etapa icónica. Luego, ya entrada la década del 2000, inició un recorrido hacia los tonos rubios, primero con contrastes oscuros como guiño a su color natural y más tarde con versiones claras que llegaron incluso al platinado.

Shakira looks Shakira repasó su proceso creativo y explicó cómo cada cambio estético acompañó distintas etapas de su vida personal y profesional. @shakirachilefc Qué dijo Shakira sobre su separación con Gerard Piqué En su reciente aparición televisiva, la cantante abordó cómo vivió el proceso emocional tras la ruptura con Gerard Piqué. Describió esa etapa como un tránsito desde la frustración y el dolor hacia una expresión artística que le permitió encontrar alivio. Señaló que transformar esos sentimientos en canciones fue un modo de sanar, además de sentirse acompañada por su público y colegas.

Durante la entrevista también destacó la importancia del vínculo con quienes permanecieron cerca en los momentos más difíciles. Mencionó que ese apoyo le permitió reconocer afectos genuinos y valorar su conexión con la música, construida durante más de tres décadas.

En paralelo, la artista se prepara para una serie de presentaciones en Buenos Aires y Córdoba, en el marco de una gira que definió como la más ambiciosa de su carrera. Explicó que cada show implicó un trabajo meticuloso: desarrollo de visuales originales, múltiples cambios de vestuario y un despliegue técnico que demandó un año entero de preparación. Sus conciertos comienzan con un recorrido entre la audiencia, un gesto que ella considera fundamental para conectar con la energía del público. Shakira Piqué Durante la entrevista, Shakira detalló cómo transformó emociones vinculadas a su separación en nuevas composiciones y en una renovada energía escénica. Redes sociales En los últimos días, también surgieron rumores de acercamiento con Antonio de la Rúa tras haber sido vistos compartiendo una comida junto a familiares. El encuentro se produjo después de un recital en México, donde interpretó una balada con un fuerte significado personal. Este gesto reavivó especulaciones sobre el vínculo, alimentadas desde el año pasado por interacciones públicas en redes sociales.