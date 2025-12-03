3 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Lo conocían como el Carnicero de Milwaukee y sus crímenes estremecen hasta el día de hoy: quién es

Su complejo historial delictivo y la disputa entre sus padres por el destino de su cerebro.

Por
El asesino en serie tuvo notoriedad por la serie que se estrenó en Netflix.

El asesino en serie tuvo notoriedad por la serie que se estrenó en Netflix.

Netflix
  • Jeffrey Dahmer asesinó a 17 jóvenes con métodos que incluyeron necrofilia, desmembramiento y canibalismo.
  • Buscaba control total sobre sus víctimas e intentó crear “zombies” inyectándoles ácido o agua hirviendo.
  • Fue detenido en 1991 tras la fuga de Tracy Edwards, que permitió descubrir restos humanos en su departamento.
  • Recibió quince cadenas perpetuas y murió en prisión en 1994; su caso sigue generando interés por su extrema violencia.

Jeffrey Dahmer, tristemente conocido como "el Carnicero de Milwaukee", permanece como una figura cuyo legado criminal continúa estremeciendo a la sociedad. Cumplió quince cadenas perpetuas que sumaban más de 900 años de prisión, sentencia motivada no solo por la cantidad de víctimas, sino por la brutalidad extrema de sus actos. Fue responsable del asesinato de 17 jóvenes, crímenes que en varios casos incluyeron violación post mortem y canibalismo, consolidándolo como uno de los asesinos más perturbadores de la historia moderna.

“El doctor de las familias” mató a 235 personas
Te puede interesar:

Era médico pero con un método particular se volvió en un asesino serial indectable: quién era

El grado de aberración en los crímenes de Dahmer iba más allá de la necrofilia y el canibalismo. En un intento macabro de ejercer control absoluto, intentó transformar a algunas víctimas en una especie de "zombies" que permanecieran a su lado. Para ese propósito, aplicó métodos de tortura extremos, emborrachando o drogando a las víctimas e inyectándoles ácido o agua hirviendo en el cerebro, lo que refleja la magnitud de su trastorno y la premeditación detrás de su violencia.

Jeffrey Dahmer

La peligrosidad y la maldad presentes en sus actos explican por qué su historia continúa capturando la atención pública y académica. Sus métodos revelan una mente obsesionada con poseer y deshumanizar, llevando cada crimen a niveles de horror inenarrable. Aunque en prisión se implementaban medidas para protegerlo debido a su notoriedad, el verdadero impacto de su figura persiste en los detalles documentados de sus asesinatos, un legado oscuro que marcó para siempre la crónica criminal.

Cuál es la historia de Jeffrey Dahmer, el asesino en serie que sigue causando terror

Jeffrey Lionel Dahmer, conocido por el apodo de "el Carnicero de Milwaukee", se convirtió en una de las figuras más infames dentro de la historia criminal. Nacido en 1960 en Milwaukee, creció bajo una apariencia de normalidad que ocultaba una mente profundamente perturbada. Desde la adolescencia mostró interés por la taxidermia y la disección de animales, inquietudes que con el tiempo se transformaron en fantasías de control sobre personas, alimentadas por problemas como el alcoholismo y una sexualidad reprimida.

El historial criminal de Dahmer se extendió durante trece años, entre 1978 y 1991. En ese período asesinó a 17 hombres y jóvenes, en su mayoría afroamericanos y pertenecientes a la comunidad LGBTQ+, a quienes atraía con dinero, bebida o la promesa de fotografías. Su modus operandi incluía drogar a sus víctimas y estrangularlas, seguido de actos atroces como necrofilia, desmembramiento, canibalismo y la conservación de partes del cuerpo como trofeos.

Conversaciones con asesinos: Las cintas de Jeffrey Dahmer

Lo que lo diferenciaba de otros asesinos seriales era el nivel de experimentación y planificación. Sus fantasías buscaban la posesión absoluta de sus víctimas, lo que lo llevó a intentar crear "zombies" sin voluntad mediante la inyección de ácido muriático o agua hirviendo en el cerebro. Estos intentos no funcionaron, pero revelan la dimensión de su trastorno y su deseo de controlar la vida y la muerte de otros seres humanos.

La caída de Dahmer ocurrió el 22 de julio de 1991 gracias a Tracy Edwards, quien logró escapar del departamento del asesino. Edwards condujo a la policía hasta el apartamento 213 de los Oxford Apartments, donde los oficiales encontraron fotografías de cuerpos desmembrados y restos humanos guardados en distintos recipientes. Ese hallazgo expuso la magnitud de sus crímenes y puso fin a su cadena de asesinatos.

Jeffrey Dahmer

El juicio de Dahmer en 1992 tuvo gran repercusión y permitió que las familias de las víctimas confrontaran al responsable. Fue declarado legalmente cuerdo y culpable de quince asesinatos, lo que derivó en múltiples cadenas perpetuas que sumaban más de 900 años. El caso abrió debates sobre salud mental, fallas en la actuación policial y la vulnerabilidad de comunidades marginadas.

Aunque murió en prisión en 1994 a manos de otro recluso, la figura de Dahmer continúa presente en la memoria social. Su historia sigue generando interés a través de documentales, entrevistas y producciones audiovisuales que analizan su vida y sus crímenes. Su caso permanece como un punto de referencia en la criminología y como un recordatorio del alcance de la violencia extrema.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Louis van Schoor, el asesino en serie que cazaba personas de tez negra

En 3 años asesinó a casi 40 personas por un motivo particular: aún hoy se sigue investigando

Esta es la historia de uno de los asesinos y femicidas más conocidos de EEUU.

Tuvo múltiples apodos, causó terror en Estados Unidos y se reveló cómo fue capturado: de qué asesino en serie se trata

Los argentinos pagaron una fianza de 4.500 dólares y seles prohibió acercarse al centro comercial

Fueron liberados bajo fianza los 5 argentinos que fueron detenidos en Miami

Nicole Nahiara Mena está detenida acusada de matar a apuñaladas a su novio

Crimen en Remedios de Escalada: prisión preventiva a la joven que mató a su novio

Las imágenes de los destrozos se compartieron en redes sociales. 

Festejo de fin de curso y destrozos en un colegio: dejaron libres a más de 100 alumnos

La Policía de Córdoba retira a los perros del domicilio de su dueño.

Brutal ataque de tres pitbulls a un niño de 9 años: está internado con graves heridas

Rating Cero

La supuesta pelea entre Flor Jazmín y Julieta Poggio se hizo viral en redes.

La gala de Gente terminó con un cruce entre Jazmín Peña, Nicolás Occhiato y Julieta Poggio

El reconocido actor está afrontando una separación reciente

Su carrera de actor sigue en alza pero fue noticia por su separación: de quién se trata

La fragancia preferida de Rosalía está inspirada en un aroma muy particular.

Este es el perfume favorito de Rosalía: cuánto sale en Argentina

Ahora, llegó a la gran N roja, Un robo muy navideño, la película furor en este sitio web. Se trata de un thriller de comedia romántica, de Navidad, robos y atracos que te atrapará de principio a fin y mantendrá al filo del sillón.
play

Un robo muy navideño es la película que entretiene a todos en Netflix: cuál es la trama

La Joaqui no fue invitada al evento de Gente.

Qué artista no fue invitada a "Los personajes del año" de Revista Gente y publicó un contundente descargo

La maldición de Hill House, la serie mejor valorada de Netflix.
play

Está en Netflix, tiene solo 10 capítulos y la consideran como una de las mejores series de la plataforma

últimas noticias

Álvarez fue detenido en Avellaneda el 15 de noviembre.

"Bebote" Álvarez empezó una huelga de hambre: "Necesito que me trasladen a declarar"

Hace 5 minutos
Lula da Silva junto a Donald Trump.

Lula reconoció que espera más bajas arancelarias de Estados Unidos: "Estamos por recibir buenas noticias"

Hace 14 minutos
La supuesta pelea entre Flor Jazmín y Julieta Poggio se hizo viral en redes.

La gala de Gente terminó con un cruce entre Jazmín Peña, Nicolás Occhiato y Julieta Poggio

Hace 48 minutos
Los argentinos fueron retenidos en el marco de un operativo.

Retuvieron a 125 argentinos en Brasil por ingresar sin los trámites migratorios

Hace 54 minutos
play

Martín Menem fue ratificado como titular de la Cámara de Diputados

Hace 1 hora