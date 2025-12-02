2 de diciembre de 2025 Inicio
Scott Bessent canceló su visita a Argentina, tras la suspensión del viaje de Javier Milei a Washington

El secretario del Tesoro de Estados Unidos tenía previsto llegar en la primera semana de diciembre. La decisión se produce días después de que el Presidente suspendiera su propio viaje al sorteo del Mundial, invitado por el propio Donald Trumo. Habría descontento en la Casa Blanca por el "acercamiento excesivo" de Argentina a China.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, canceló indefinidamente su visita oficial a Argentina, la cual estaba programada para la primera semana de diciembre. Esta sorpresiva decisión fue confirmada por fuentes del Departamento del Tesoro a Ámbito y se produce días después de que el presidente Javier Milei suspendiera su propio viaje a Washington, donde iba a asistir al sorteo del Mundial 2026 invitado por Donald Trump.

Según publicó el periodista Julián Guarino, el doble impasse genera serios interrogantes sobre la solidez de la relación estratégica y la dependencia que el Gobierno argentino depositó en Washington. La suspensión llega en un momento crítico para Buenos Aires, que enfrenta vencimientos de deuda por casi u$s5.000 millones en enero de 2026 y requiere urgentemente financiamiento externo para apuntalar sus reservas.

Inicialmente, la visita de Bessent había sido presentada por el gobierno de Milei como un hito para profundizar el diálogo sobre la estabilidad macroeconómica y negociar la activación completa del swap de divisas por u$s20.000 millones. Sin embargo, la cancelación se enmarca en crecientes rumores de "descontento" en la Casa Blanca, particularmente ligados al presunto "acercamiento excesivo" de Argentina a China.

Fuentes cercanas a la administración Trump filtraron quejas por el aumento de las importaciones argentinas desde Pekín, que superaron los u$s13.091 millones en los primeros nueve meses de 2025, un incremento del 66% interanual. Esta dependencia comercial choca directamente con la doctrina de "America First", que exige lealtades firmes en el hemisferio occidental, poniendo en tensión el eje Buenos Aires-Washington.

El contexto de la suspensión de la gira de Milei, confirmada el 28 de noviembre, se atribuyó oficialmente a un conflicto doméstico con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) relacionado con la defensa presidencial de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). No obstante, el secretario Bessent había sido una figura clave en las medidas de apoyo, siendo el artífice de la activación parcial del swap en octubre, defendiéndolo como una "línea de crédito rentable" para estabilizar el peso argentino.

La suspensión mutua podría empezar a exponer "fisuras" en la relación personal e ideológica entre Milei y Trump. Este escenario se suma a la reciente negativa de bancos privados estadounidenses a extender un salvataje adicional de u$s20.000 millones a Argentina, alegando falta de garantías suficientes. La combinación de estos factores sugiere un "giro marginal de riesgos" en Washington respecto al compromiso con Buenos Aires.

La ausencia de Bessent, quien defendió el rescate argentino como "crucial" incluso frente a críticas internas de senadores como Elizabeth Warren, podría frenar cualquier anuncio inminente sobre facilidades crediticias adicionales. Esto ocurre justo cuando el Congreso argentino se prepara para debatir el Presupuesto 2026 y la Reforma Laboral en sesiones extraordinarias a partir del 10 de diciembre, lo que incrementa la presión sobre la necesidad de financiamiento asegurado.

