Está en Netflix, tiene solo 10 capítulos y la consideran como una de las mejores series de la plataforma Una ficción de terror psicológico se impone como la producción más celebrada del catálogo de la plataforma de streaming, tras un análisis realizado por una reconocida revista estadounidense. + Seguir en







La maldición de Hill House, la serie mejor valorada de Netflix.

Entre la amplia oferta de producciones disponibles, Netflix sostiene una competencia constante por destacar aquellos títulos que lograron mayor impacto. Un estudio reciente de Entertainment Weekly reordenó ese panorama y publicó un listado con las 25 ficciones originales más destacadas del catálogo. Allí conviven relatos actuales, miniseries multipremiadas y fenómenos que marcaron etapas completas dentro del streaming, aunque solo uno se quedó con el primer puesto.

Según la publicación estadounidense, el primer lugar pertenece a La maldición de Hill House, estrenada en 2018 y dirigida por Mike Flanagan. La serie modificó el rumbo del terror televisivo moderno y se transformó en una referencia ineludible tanto para la crítica especializada como para el público. Con solo diez capítulos, alcanzó un nivel de reconocimiento que la convirtió en una obra de culto cuya valoración continúa creciendo con el paso de los años.

El corazón del relato se apoya en la historia de la familia Crain, marcada por experiencias traumáticas, pérdidas profundas y apariciones que desdibujan la frontera entre lo tangible y lo espectral. La estructura basada en saltos temporales permite reconstruir la tragedia desde miradas complementarias, lo que intensifica la profundidad emocional del drama. En su análisis, la revista destacó la fuerza de los monólogos, la atmósfera perturbadora, las actuaciones cargadas de matices y la presencia de múltiples figuras ocultas en el fondo de escena, un sello distintivo que reforzó el prestigio de la serie.

La maldición de Hill House El ranking que posicionó a la ficción en primer lugar reunió series de distintas épocas de Netflix, evaluadas por su influencia, narrativa y recepción crítica. Netflix Netflix: sinopsis de La maldición de Hill House La serie narra la historia de los hermanos Crain, quienes crecieron en Hill House mientras sus padres intentaban renovar la antigua mansión. Sin embargo, los sucesos sobrenaturales, las apariciones y los episodios de terror psicológico que atravesaron marcaron para siempre su infancia. Y

a adultos, cada uno lidia con traumas derivados de aquella etapa, mientras deben enfrentar una tragedia familiar que los obliga a reunirse y volver a los pasillos donde comenzó todo. La trama combina saltos temporales, conflictos emocionales profundos y una exploración del impacto duradero del miedo y la pérdida.

Tráiler de La maldición de Hill House Embed - La maldición de Hill House | Tráiler oficial | Netflix Reparto de La maldición de Hill House La serie reunió a un elenco destacado que combinó interpretaciones adultas e infantiles para construir una narrativa cargada de tensión emocional, climas inquietantes y una profundidad dramática que se convirtió en una de sus principales fortalezas. Michiel Huisman como Steven Crain

como Steven Crain Carla Gugino como Olivia Crain

como Olivia Crain Timothy Hutton como Hugh Crain (adulto)

como Hugh Crain (adulto) Henry Thomas como Hugh Crain (joven)

como Hugh Crain (joven) Elizabeth Reaser como Shirley Crain

como Shirley Crain Oliver Jackson-Cohen como Luke Crain

como Luke Crain Kate Siegel como Theodora Crain

como Theodora Crain Victoria Pedretti como Nell Crain

como Nell Crain Lulu Wilson como Shirley (niña)

como Shirley (niña) Mckenna Grace como Theodora (niña) La serie contó con una sola temporada, pero su impacto derivó en una antología espiritual que continuó con La maldición de Bly Manor, también dirigida por Mike Flanagan. Sin embargo, Hill House sigue siendo considerada la entrega más sólida y perturbadora.