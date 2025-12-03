La NASA descubre en el asteroide Bennu componentes esenciales para la vida

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio confirmó la presencia de azúcares esenciales en las muestras prístinas recolectadas por la sonda espacial OSIRIS-REx. "Combinado con detecciones previas de aminoácidos y nucleobases, vemos que los ingredientes de la vida estaban ampliamente distribuidos por todo el sistema solar", sentenciaron.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) descubrió en el asteroide Bennu azúcares esenciales para la vida en las muestras tomadas por la sonda espacial OSIRIS-REx. Este hallazgo podría cambiar lo que sabemos sobre el origen de los ingredientes que permitieron que surgiera la vida en nuestro planeta.

Científicos dirigidos por Yoshihiro Furukawa, de la Universidad de Tohoku (Japón), encontraron azúcares esenciales para la biología terrestre en las muestras de Bennu , y detallaron sus hallazgos en la revista Nature Geoscience.

Según explicaron, se encontraron el azúcar de cinco carbonos, la ribosa y, por primera vez, una muestra de glucosa de seis carbonos.

" Si bien estos azúcares no constituyen evidencia de vida, su detección, junto con detecciones previas de aminoácidos, nucleobases y ácidos carboxílicos en muestras de Bennu, demuestra que los componentes básicos de las moléculas biológicas estaban ampliamente distribuidos por todo el sistema solar", explicaron desde la NASA.

En esa línea señalaron que para la vida en la Tierra, los azúcares desoxirribosa y ribosa son componentes esenciales del ADN y el ARN, respectivamente.

El ADN es el principal portador de información genética en las células. El ARN desempeña numerosas funciones, y la vida tal como la conocemos no podría existir sin él. La ribosa del ARN se utiliza en la estructura principal de azúcar-fosfato de la molécula, que conecta una cadena de nucleobases portadoras de información.

La NASA expuso que una muestra del asteroide Bennu tiene "materiales vitales"

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) dio a conocer que una muestra de 4.500 millones de años, recolectada del asteroide Bennu, tiene "abundante agua y carbono", que significan "materiales vitales para la formación de la Tierra".

El director de la NASA, Bill Nelson, precisó los resultados de los primeros exámenes. "El primer análisis revela muestras que contienen abundante agua en forma de minerales arcillosos hidratados. Esta es la mayor muestra de asteroide rica en carbono jamás devuelta a la Tierra", describió. Según marcó la agencia AFP, con el hallazgo hay todavía más pruebas para la teoría de que la vida en la Tierra se originó del espacio exterior.

El análisis se llevó a cabo después de que la misión Osiris-Rex haya recolectado polvo y roca de Bennu en 2020. Además, una cápsula que contenía la carga volvió a la Tierra hace alrededor de dos semanas y aterrizó en Estados Unidos.

En tanto, la NASA seleccionó a Bennu debido a que cree que asteroides semejantes "podrían haber provisto bloques de construcción orgánicos a la Tierra junto con agua a través de colisiones hace miles de millones de años". La órbita de Bennu también provocó que el viaje de ida y vuelta fuera más fácil que ir al cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter.

La sonda Osiris-Rex había disparado gas nitrógeno a Bennu para recolectar su muestra en 2020, y que una parte del material más fino fluyera del colector, aunque no escapó completamente. En tal sentido, describieron que arribó a la Tierra "más material de lo esperado".

Por otro lado, sobre la creación de Bennu, los especialistas piensan que "se formó a partir de pedazos de un asteroide más grande en el cinturón de asteroides, luego de una colisión masiva hace entre 1.000 y 2.000 millones de años" y que contiene materiales hidratados.