3 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Masivo apagón en Cuba: 3,5 millones de personas afectadas por un corte de luz

El fallo en el Sistema Eléctrico Nacional afectó la mitad occidental de la isla cerca de las 5 de la mañana. Las provincias afectadas fueron Pinar del Río, La Habana, Artemisa y Mayabeque.

Por
El apagón afectó la parte occidental de Cuba. 
El apagón afectó la parte occidental de Cuba.  EFE/Ernesto Mastrascusa

Durante la madrugada ocurrió un apagón masivo afectó la mitad occidental de Cuba y afectó cerca de 3,5 millones de personas. Las provincias más afectadas fueron Pinar del Río, La Habana, Artemisa y Mayabeque.

La NASA descubre en el asteroide Bennu componentes esenciales para la vida
Te puede interesar:

La NASA descubre en el asteroide Bennu componentes esenciales para la vida

Según informó Reuters, el apagón ocurrió a las 5 de la madrugada y, tras varias horas, el servicio se comenzó a restaurar y volver a la normalidad. Esto ocurre en el marco de una crisis energética que generó varios apagones prolongados, que afecta a millones de ciudadanos diariamente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EnergiaMinasCub/status/1996252914680009083&partner=&hide_thread=false

Lázaro Guerra, funcionario de energía, dijo que "una línea de transmisión principal que conecta a La Habana con la planta eléctrica más grande del país en Matanzas falló alrededor de las 5 a.m. (1000 GMT), pero que los trabajadores habían comenzado a restablecer la energía a media mañana".

"Ya contamos con cierto nivel de electricidad en La Habana y también en la provincia de Mayabeque", explicó Guerra, y aclaró que "seguiremos avanzando a medida que aumentamos la capacidad de generación".

La situación del Sistema Eléctrico Nacional es crítica, en los últimos días se registraron cortes de luz que duran veinte horas. Desde 2024, Cuba atraviesa una crisis energética ante las constantes averías de las centrales hidroeléctrica y ante la imposibilidad de comprar combustible para las plantas de fueloil y diésel.

Noticias relacionadas

Putin y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Rusia aceptó algunas propuestas de EEUU sobre Ucrania, pero sigue negociando

Gerson de Melo Machado tenía 19 años. 

El joven que murió por entrar a la jaula de una leona en Brasil tenía esquizofrenia y el sueño de ser domador

Belaúnde sufrió algunas lesiones superficiales causadas por las esquirlas del parabrisas.

Atacaron a balazos a un candidato a presidente en Perú

Gustavo Petro aseguró que, en su gobierno, se destruye un laboratorio cada 40 minutos.

Petro cruzó a Trump: "Atacar nuestra soberanía es declarar guerra"

El presidente norteamericano Donald Trump anunció la creación de un programa de cuentas de ahorro destinadas a los menores de edad.

Estados Unidos: el Gobierno estadounidense anunció la apertura de las "Cuentas Donald Trump" de ahorro para niños

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump a Venezuela: "Empezaremos con los ataques por tierra, acabaremos con esos hijos de perra"

Rating Cero

La supuesta pelea entre Flor Jazmín y Julieta Poggio se hizo viral en redes.

La gala de Gente terminó con un cruce entre Jazmín Peña, Nicolás Occhiato y Julieta Poggio

El reconocido actor está afrontando una separación reciente

Su carrera de actor sigue en alza pero fue noticia por su separación: de quién se trata

La fragancia preferida de Rosalía está inspirada en un aroma muy particular.

Este es el perfume favorito de Rosalía: cuánto sale en Argentina

Ahora, llegó a la gran N roja, Un robo muy navideño, la película furor en este sitio web. Se trata de un thriller de comedia romántica, de Navidad, robos y atracos que te atrapará de principio a fin y mantendrá al filo del sillón.
play

Un robo muy navideño es la película que entretiene a todos en Netflix: cuál es la trama

La Joaqui no fue invitada al evento de Gente.

Qué artista no fue invitada a "Los personajes del año" de Revista Gente y publicó un contundente descargo

La maldición de Hill House, la serie mejor valorada de Netflix.
play

Está en Netflix, tiene solo 10 capítulos y la consideran como una de las mejores series de la plataforma

últimas noticias

La supuesta pelea entre Flor Jazmín y Julieta Poggio se hizo viral en redes.

La gala de Gente terminó con un cruce entre Jazmín Peña, Nicolás Occhiato y Julieta Poggio

Hace 25 minutos
Los argentinos fueron retenidos en el marco de un operativo.

Retuvieron a 125 argentinos en Brasil por ingresar sin los trámites migratorios

Hace 31 minutos
play

Martín Menem fue ratificado como titular de la Cámara de Diputados

Hace 39 minutos
El reconocido actor está afrontando una separación reciente

Su carrera de actor sigue en alza pero fue noticia por su separación: de quién se trata

Hace 1 hora
Según la tradición cristiana, armar el árbol ese día permite atravesar un proceso más pausado.

Por qué había que armar el árbol de Navidad el 30 de noviembre y no el 8 de diciembre: sorpresa para muchos

Hace 1 hora