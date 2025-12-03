Masivo apagón en Cuba: 3,5 millones de personas afectadas por un corte de luz

Durante la madrugada ocurrió un apagón masivo afectó la mitad occidental de Cuba y afectó cerca de 3,5 millones de personas. Las provincias más afectadas fueron Pinar del Río, La Habana, Artemisa y Mayabeque.
Según informó Reuters, el apagón ocurrió a las 5 de la madrugada y, tras varias horas, el servicio se comenzó a restaurar y volver a la normalidad.
Según informó Reuters, el apagón ocurrió a las 5 de la madrugada y, tras varias horas, el servicio se comenzó a restaurar y volver a la normalidad. Esto ocurre en el marco de una crisis energética que generó varios apagones prolongados, que afecta a millones de ciudadanos diariamente.
Lázaro Guerra, funcionario de energía, dijo que "una línea de transmisión principal que conecta a La Habana con la planta eléctrica más grande del país en Matanzas falló alrededor de las 5 a.m. (1000 GMT), pero que los trabajadores habían comenzado a restablecer la energía a media mañana".
"Ya contamos con cierto nivel de electricidad en La Habana y también en la provincia de Mayabeque", explicó Guerra, y aclaró que "seguiremos avanzando a medida que aumentamos la capacidad de generación".
La situación del Sistema Eléctrico Nacional es crítica, en los últimos días se registraron cortes de luz que duran veinte horas. Desde 2024, Cuba atraviesa una crisis energética ante las constantes averías de las centrales hidroeléctrica y ante la imposibilidad de comprar combustible para las plantas de fueloil y diésel.