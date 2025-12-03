Masivo apagón en Cuba: 3,5 millones de personas afectadas por un corte de luz El fallo en el Sistema Eléctrico Nacional afectó la mitad occidental de la isla cerca de las 5 de la mañana. Las provincias afectadas fueron Pinar del Río, La Habana, Artemisa y Mayabeque. Por + Seguir en







El apagón afectó la parte occidental de Cuba. EFE/Ernesto Mastrascusa

Durante la madrugada ocurrió un apagón masivo afectó la mitad occidental de Cuba y afectó cerca de 3,5 millones de personas. Las provincias más afectadas fueron Pinar del Río, La Habana, Artemisa y Mayabeque.

Según informó Reuters, el apagón ocurrió a las 5 de la madrugada y, tras varias horas, el servicio se comenzó a restaurar y volver a la normalidad. Esto ocurre en el marco de una crisis energética que generó varios apagones prolongados, que afecta a millones de ciudadanos diariamente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EnergiaMinasCub/status/1996252914680009083&partner=&hide_thread=false Se incrementan las subestaciones de #Mayabeque y #LaHabana sincronizadas al SEN

Continúa el proceso de restablecimiento según los protocolos establecidos. — Ministerio de Energía y Minas de Cuba (@EnergiaMinasCub) December 3, 2025 Lázaro Guerra, funcionario de energía, dijo que "una línea de transmisión principal que conecta a La Habana con la planta eléctrica más grande del país en Matanzas falló alrededor de las 5 a.m. (1000 GMT), pero que los trabajadores habían comenzado a restablecer la energía a media mañana".

"Ya contamos con cierto nivel de electricidad en La Habana y también en la provincia de Mayabeque", explicó Guerra, y aclaró que "seguiremos avanzando a medida que aumentamos la capacidad de generación".