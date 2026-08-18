Diego Santilli y Luis Caputo se reunieron con gobernadores del norte para acordar un régimen de tarifas eléctricas El entendimiento amplía los bloques de consumo subsidiado durante el verano y establece un compromiso oficial para implementar el nuevo esquema eléctrico. Por Agregar C5N en









Luis Caputo y Diego Santilli con gobernadores.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, acordaron este martes con algunos gobernadores del norte del país ampliar los subsidios eléctricos durante los meses de mayor temperatura, tras una reunión en el Ministerio de Economía que también estuvo vinculada con el tratamiento legislativo del régimen de Zonas Frías.

En el encuentro, que reunió a Raúl Jalil, Gustavo Sáenz, Leandro Zdero y Carlos Sadir, además de representantes técnicos de las diez provincias del Norte Grande, establecieron que las zonas muy cálidas pasen de 300 a 550 kWh subsidiados y las cálidas, de 150 a 300 kWh, entre noviembre y abril.

Caputo confirmó el entendimiento y señaló que las partes acordaron "una propuesta para redefinir los subsidios a la energía en las zonas cálidas y muy cálidas". Según explicó, el objetivo consiste en avanzar con una implementación coordinada para contemplar las particularidades climáticas y el mayor consumo que registran los hogares durante el verano.

El acuerdo representa un cambio respecto del esquema presentado previamente por el oficialismo ante los diputados, que contemplaba bloques adicionales de 300 kWh para las zonas muy cálidas y de 200 kWh para las cálidas. Ahora, la propuesta amplía esos límites y establece una cobertura superior durante los meses marcados por las altas temperaturas.

En el marco de la Mesa de Diálogo con los gobernadores del Norte, junto con @diegosantilli y la Secretaría de Energía, consensuamos una propuesta para redefinir los subsidios a la energía en las zonas cálidas y muy cálidas, un reclamo histórico de las provincias.

Acordamos… pic.twitter.com/Us5qsuIib7 — totocaputo (@LuisCaputoAR) August 18, 2026 Zonas frías: el Gobierno intenta satisfacer a todos para lograr la aprobación del Senado La negociación estuvo atravesada por la discusión sobre Zonas Frías, iniciativa que obtuvo media sanción en Diputados y cuyo tratamiento en el Senado resulta clave para el Gobierno. Los mandatarios buscaban garantías sobre los beneficios eléctricos, mientras que el oficialismo necesitaba respaldo legislativo para avanzar con la modificación del esquema vigente.