Diego Santilli y Luis Caputo se reunieron con gobernadores del norte para acordar un régimen de tarifas eléctricas

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, acordaron este martes con algunos gobernadores del norte del país ampliar los subsidios eléctricos durante los meses de mayor temperatura, tras una reunión en el Ministerio de Economía que también estuvo vinculada con el tratamiento legislativo del régimen de Zonas Frías.
En el encuentro, que reunió a Raúl Jalil, Gustavo Sáenz, Leandro Zdero y Carlos Sadir, además de representantes técnicos de las diez provincias del Norte Grande, establecieron que las zonas muy cálidas pasen de 300 a 550 kWh subsidiados y las cálidas, de 150 a 300 kWh, entre noviembre y abril.
Caputo confirmó el entendimiento y señaló que las partes acordaron "una propuesta para redefinir los subsidios a la energía en las zonas cálidas y muy cálidas". Según explicó, el objetivo consiste en avanzar con una implementación coordinada para contemplar las particularidades climáticas y el mayor consumo que registran los hogares durante el verano.
El acuerdo representa un cambio respecto del esquema presentado previamente por el oficialismo ante los diputados, que contemplaba bloques adicionales de 300 kWh para las zonas muy cálidas y de 200 kWh para las cálidas. Ahora, la propuesta amplía esos límites y establece una cobertura superior durante los meses marcados por las altas temperaturas.
Zonas frías: el Gobierno intenta satisfacer a todos para lograr la aprobación del Senado
La negociación estuvo atravesada por la discusión sobre Zonas Frías, iniciativa que obtuvo media sanción en Diputados y cuyo tratamiento en el Senado resulta clave para el Gobierno. Los mandatarios buscaban garantías sobre los beneficios eléctricos, mientras que el oficialismo necesitaba respaldo legislativo para avanzar con la modificación del esquema vigente.
Según lo acordado, una vez aprobada la iniciativa sobre Zonas Frías, prevista para agosto o septiembre, el Gobierno publicará en el Boletín Oficial una resolución con los nuevos subsidios para las zonas cálidas, medida que todavía requiere trabajo técnico conjunto entre Nación y las provincias antes de su implementación definitiva.
Santilli destacó la rapidez de las conversaciones y sostuvo que el entendimiento surgió menos de una semana después del planteo realizado por los mandatarios provinciales. "Cuando hay diálogo y voluntad de encontrar soluciones, Nación y provincias pueden trabajar juntas y dar respuestas concretas a la gente", afirmó el jefe de Gabinete.