¿Se burlan de la Justicia? Facundo Moyano y Candela Arizaga, juntos en Madrid Luego de que se conociera que la influencer viajó a Europa, trascendió un video en el que ambos estaban conversando juntos en un restaurante de la capital española. El exdiputado justificó su reencuentro. Agregar C5N en









“No estamos violando ninguna perimetral porque no rige en territorio extranjero”, le explicó Moyano a Moria sobre su encuentro.

En medio del conflicto judicial, Candela Arizaga y Facundo Moyano fueron vistos juntos en Madrid. El exdiputado tiene impuesta una restricción perimetral sobre la influencer y además está imputado por privación ilegítima de la libertad y violencia de género.

En los últimos días, la modelo se mostró activa en sus redes, y después trascendió que había viajado a España donde finalmente, se terminó reencontrando con el empresario, violando la medida judicial que pesa en la Argentina.

En los últimos días, la modelo se mostró activa en sus redes, y después trascendió que había viajado a España en la Gran Vía de Madrid, en pleno centro de la ciudad. Candela viste una remera blanca y pantalón color rosado pastel. Horas más tarde, finalmente se terminó reencontrando con el empresario, violando la medida judicial que pesa en la Argentina. De acuerdo al video que publicó SQP en sus redes sociales, se la ve a Arizaga, con el mismo conjunto, y el gremialista charlando sentados, en un restaurante.

Moyano y Candela en Madrid…Se le ríen en la cara a la Justicia https://t.co/ejThITE1zV — SQP (@SQP_oficial) October 4, 2026 A raíz de ello, ahora la Justicia investiga si exfuncionario violó la restricción. Roberto Herrera, abogado de Arizaga, aseguró que hicieron el pedido de levantamiento de restricción en tres oportunidades: “Dos veces fue con el pedido que hizo Candela cuando fue a declarar, que se lo pidió directamente a la fiscal”.

La justificación de Facundo Moyano sobre el reencuentro con Candela Arizaga Tras el escándalo por estar quebrantando la perimetral impuesta, Facundo Moyano habló con Moria Casán y explicó por qué ambos decidieron verse en Europa. La conductora de La mañana con Moria (El Trece) reveló que intercambió unos mensajes con el gremialista quien le aseguró: “Estamos enamorados y contentos. Nos sentimos libres”.