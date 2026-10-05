Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 5 de octubre

El dólar oficial se mueve sin grandes sobresaltos. Pexels

El dólar oficial minorista cotiza este lunes a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta en el Banco Nación luego de una semana que terminó con una bajada acumulada de $5, con suba del riesgo país y desploma de acciones y bonos en Wall Street.

Además, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) consolidó la recuperación de sus tenencias brutas al superar nuevamente la barrera de los u$s48.000 millones. Tras registrar un incremento de u$s364 millones en la jornada del viernes, el stock total de reservas internacionales alcanzó los u$s48.653 millones, impulsado por el saldo comprador de la entidad.

La mejora en las reservas respondió tanto a la intervención oficial como al favorable contexto internacional y de valuación de activos. La oferta privada en el Mercado Libre de Cambios se mantuvo firme gracias a los precios internacionales del sector agropecuario y energético, sumados a colocaciones de deuda corporativa y provincial. Asimismo, la suba del 0,3% en la cotización del oro aportó cerca de u$s25 millones al valor contable de los activos del BCRA.

El dólar oficial viene de cerrar septiembre al alza. Stock Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cotiza a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy El dólar blue opera a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta.