5 de octubre de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 5 de octubre

El oficial minorista opera a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta en el Banco Nación luego de una semana que terminó a la baja.

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El dólar oficial se mueve sin grandes sobresaltos.

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El dólar oficial acumuló una leve baja durante la semana.
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Además, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) consolidó la recuperación de sus tenencias brutas al superar nuevamente la barrera de los u$s48.000 millones. Tras registrar un incremento de u$s364 millones en la jornada del viernes, el stock total de reservas internacionales alcanzó los u$s48.653 millones, impulsado por el saldo comprador de la entidad.

La mejora en las reservas respondió tanto a la intervención oficial como al favorable contexto internacional y de valuación de activos. La oferta privada en el Mercado Libre de Cambios se mantuvo firme gracias a los precios internacionales del sector agropecuario y energético, sumados a colocaciones de deuda corporativa y provincial. Asimismo, la suba del 0,3% en la cotización del oro aportó cerca de u$s25 millones al valor contable de los activos del BCRA.

El dólar oficial viene de cerrar septiembre al alza.

El dólar oficial viene de cerrar septiembre al alza.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.520.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $2.002.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.621,91 mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.549,26.

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