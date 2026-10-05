5 de octubre de 2026 Inicio
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Entregaron el Premio Nobel de Medicina a tres investigadores por sus avances en actividad cerebral

El galardón fue para el estadounidense Karl Deisseroth y los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel "por sus descubrimientos relacionados con los canales iónicos activados por la luz y la optogenética".

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El avance podría resolver cómo funciona el cerebro.

El avance podría resolver cómo funciona el cerebro.

Academia Nobel

El estadounidense Karl Deisseroth y los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel recibieron el Nobel de Fisiología o Medicina 2026 por la optogenética, una técnica que permite controlar con luz la actividad de las neuronas y así descubrir qué zonas del cerebro intervienen en la memoria, los sentimientos y las conductas. El premio reconoce un hallazgo que partió de una curiosidad: cómo hace un alga microscópica para nadar hacia el sol.

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Hegemann y Nagel descubrieron a comienzos de los años 2000 una proteína, la canalrodopsina, en la superficie de Chlamydomonas, un alga de una sola célula que se orienta hacia la luz. Cuando recibe luz azul, la proteína abre un pequeño canal por el que entran partículas con carga eléctrica y se genera un impulso eléctrico. Y lo más llamativo: la proteína funcionaba igual en cualquier célula donde la colocaran, que pasaba a responder a la luz.

El paso siguiente lo dio Deisseroth. Tomó el gen de esa proteína y lo introdujo en neuronas de rata. Al iluminarlas con luz azul, logró que dispararan una señal nerviosa. Publicó ese avance en 2005 y, dos años después, consiguió que el interruptor funcionara dentro del cerebro de ratones vivos.

Para qué sirve la optogenética

Con la optogenética, los investigadores identificaron circuitos neuronales ligados a recuerdos, emociones y conductas específicas, muy relevantes para entender enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Además, en medicina clínica ya se la prueba en intentos por devolver la vista a personas con discapacidad visual. Según el comité, cada día aparecen nuevos descubrimientos que ayudan a resolver uno de los grandes misterios de la humanidad: cómo funciona el cerebro.

El presidente del Comité Nobel de Fisiología o Medicina, Per Svenningsson, destacó que la técnica permite trazar el mapa del cerebro "como antes solo podíamos soñar".

Quién es Karl Deisseroth

Nació el 18 de noviembre de 1971 en Boston, Estados Unidos, y tiene 54 años. Al momento de recibir el premio trabajaba en el Instituto Médico Howard Hughes y en la Universidad de Stanford, en California. Fue quien convirtió el hallazgo del alga en una herramienta concreta para la neurociencia: llevó la proteína a las neuronas y demostró que se las podía encender con luz, primero en células de rata y después en ratones vivos.

Quién es Peter Hegemann

Nació el 11 de diciembre de 1954 en Münster, Alemania, y tiene 71 años. Es investigador de la Universidad Humboldt de Berlín. Su trabajo arrancó con una pregunta simple: cómo hace el alga Chlamydomonas para nadar hacia la luz. Esa curiosidad lo llevó, junto con Nagel, a descubrir la canalrodopsina.

Quién es Georg Nagel

Nació el 24 de agosto de 1953 en Weingarten, Alemania. Al momento del premio se desempeñaba en la Universidad de Wurzburgo. Fue el socio científico de Hegemann en el descubrimiento de la proteína que abre un canal en la célula cuando recibe luz azul, base de toda la optogenética.

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