El Gobierno registró en julio un superávit financiero de $244.897 millones

El Ministerio de Economía informó que el Sector Público Nacional obtuvo un resultado primario positivo de $2,96 billones durante el séptimo mes del año, pese al pago de intereses de deuda por $2,71 billones. En los primeros siete meses, el superávit financiero acumuló 0,1% del PBI.

El Gobierno informó que el Sector Público Nacional (SPN) registró en julio un superávit financiero de $244.897 millones , resultado que se alcanzó luego de descontar el pago de intereses de la deuda pública. El dato fue difundido por el ministro de Economía, Luis Caputo , a través de una publicación en redes sociales.

De acuerdo con los datos oficiales, durante el mes pasado las cuentas públicas tuvieron un superávit primario de $2.960.333 millones . A ese resultado se le restaron $2.715.436 millones, correspondientes al pago de intereses de la deuda pública, netos de las tenencias intra sector público.

El resultado se produjo en un mes caracterizado por una elevada concentración de vencimientos, debido al pago de los cupones correspondientes a los bonos Globales y Bonares.

En su publicación, Caputo destacó que el resultado fiscal se obtuvo pese al peso de los compromisos de deuda y sostuvo que forma parte de la estrategia oficial para mantener el equilibrio de las cuentas públicas .

En los primeros siete meses del año, el SPN acumuló, según Economía, un superávit primario equivalente a aproximadamente 0,9% del PBI , mientras que el resultado financiero positivo representó alrededor de 0,1% del producto .

El Gobierno también señaló que el gasto primario registró en julio una caída del 7% interanual en términos reales. Dentro de las partidas que tuvieron un comportamiento diferente se ubicó la Asignación Universal por Hijo (AUH), cuyos gastos aumentaron 3,8%.

Caputo también vinculó el resultado fiscal con la política tributaria de la gestión de Javier Milei. Según el Ministerio de Economía, desde el inicio del Gobierno se produjo una reducción acumulada de impuestos equivalente a casi 3% del PBI.

Para el Ejecutivo, la continuidad del superávit fiscal constituye uno de los principales pilares de su programa económico y contribuye a sostener la estabilidad macroeconómica.