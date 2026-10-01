1 de octubre de 2026 Inicio
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Luis Caputo, en el Argentina Week de París: "El único riesgo es perderse la oportunidad de invertir"

El titular del Palacio de Hacienda defendió el modelo económico del Gobierno e hizo hincapié en que lograron “resolver la peor herencia de la historia", "respetando los contratos y salvaguardando los derechos de propiedad privada”.

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Caputo habló ante empresarios en el Argentina Week. 

Caputo habló ante empresarios en el Argentina Week. 

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó ante empresarios europeos que “el riesgo no está en las elecciones sino en perderse la oportunidad de invertir en Argentina”, en el marco de la apertura de Argentina Week que se lleva a cabo en París.

El sector financiero lideró los retrocesos al registrar caídas de entre 15% y 18% en los ADRs bancarios cotizados en Wall Street en el mes.
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Al defender el modelo económico del Gobierno, hizo hincapié que lograron “resolver la peor herencia de la historia", "respetando los contratos y salvaguardando los derechos de propiedad privada”. Además, Caputo aseguró que en el país se está viviendo “un punto de inflexión” en el cual “es la primera vez en la historia argentina que tendremos cuatro años consecutivos de superávit financiero”.

Ante los inversores presentes, el titular del Palacio de Hacienda puntualizó que se logró reducir la inflación a niveles de 1,5% al día a casi el mismo número en la base mensual: “Por supuesto, todavía hay mucho trabajo por hacer, pero es un muy buen logro”.

Al momento de abordar la política del RIGI, el ministro precisó que los proyectos aprobados representan u$s56.000 millones y que “hay otros USD 150.000 millones adicionales que están en lista de espera para ser aprobados”. A su vez, indicó que “la balanza comercial está en un máximo histórico” y que “si tomamos la balanza acumulada hasta agosto, estamos un 250% arriba en comparación con el año pasado”.

Estos son números muy importantes porque proporcionan estabilidad. Tenemos una política macroeconómica muy sólida con equilibrio fiscal, una política monetaria restrictiva y estamos atrayendo muchos dólares que están permitiendo no solo que nuestra gente siga ahorrando en dólares si así lo desean, sino también que las empresas puedan pagar dividendos y también importar”, explicó Caputo.

Qué dijo Caputo sobre las elecciones 2027

De cara al año próximo año electoral, Caputo aclaró que “no esperamos el tipo de año que leen en los diarios o que algunos puedan pensar que podríamos tener, pero nos preparamos como si estuviéramos equivocados". "Tenemos que hacerlo, esa es nuestra responsabilidad”, afirmó.

En la misma línea, señaló que el Gobierno cuenta con buffers adicionales como el swap con China, con los Estados Unidos y el mercado de futuros, entre otros.

Asimismo, comparó los resultados económicos obtenidos por gobiernos anteriores en torno a las cuentas públicas, la deuda consolidada, los pasivos remunerados en el Banco Central, las jubilaciones mínimas, las reservas internacionales netas, el nivel de exportaciones, el tipo de cambio, la inflación, el crecimiento económico y la pobreza. “El mejor desempeño de las últimas cuatro presidencias en cada rubro fue del presidente Milei y si van al detalle es por lejos el de mejor desempeño”, agregó.

Sobre el final, aseguró que “el riesgo no está en las elecciones sino en perderse la oportunidad de invertir en Argentina”. “La oportunidad es ahora. Tenemos prácticamente todo lo que el mundo necesita: alimentos, energía, minerales críticos, capital humano. Lo más importante aún es que tenemos un presidente que quiere que Argentina sea el país más libre del mundo y queremos el sector privado sea el protagonistas de esta historia. Vamos a desplegar todo el potencial argentino para volver a ser, como lo éramos hace un siglo, uno de los líderes de la economía global”, concluyó.

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