2 de octubre de 2026 Inicio
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El Banco Central aceleró la compra de dólares y las reservas brutas superaron los u$s48.600 millones

Con un saldo positivo en las primeras ruedas de octubre y el impulso de la oferta privada de divisas, la autoridad monetaria afianzó la recuperación de sus tenencias internacionales y cerró la semana comprando u$s35 millones.

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La entidad que lidera Santiago Bausili arrancó octubre con saldo positivo.

La entidad que lidera Santiago Bausili arrancó octubre con saldo positivo.

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) consolidó la recuperación de sus tenencias brutas al superar nuevamente la barrera de los u$s48.000 millones. Tras registrar un incremento de u$s364 millones en la jornada del viernes, el stock total de reservas internacionales alcanzó los u$s48.653 millones, impulsado por el saldo comprador de la entidad.

Las compras fueron equivalentes al 15,5% del volumen operado en el mercado y muy por encima del promedio del mes de u$s21,5 millones.
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Durante las dos primeras ruedas de octubre, la autoridad monetaria sumó u$s128 millones en compras netas, luego de adquirir u$s35 millones este viernes. Este ritmo permitió alcanzar un saldo semanal acumulado de u$s369 millones, la cifra más alta de intervención compradora desde julio. Con este resultado, las compras netas del Central en el mercado oficial en lo que va del año llegaron a los u$s14.696 millones.

La mejora en las reservas respondió tanto a la intervención oficial como al favorable contexto internacional y de valuación de activos. La oferta privada en el Mercado Libre de Cambios se mantuvo firme gracias a los precios internacionales del sector agropecuario y energético, sumados a colocaciones de deuda corporativa y provincial. Asimismo, la suba del 0,3% en la cotización del oro aportó cerca de u$s25 millones al valor contable de los activos del BCRA.

De cara al último tramo del año, las proyecciones oficiales anticipan un mayor flujo de divisas impulsado por la cosecha de trigo y las exportaciones energéticas de Vaca Muerta y la minería. Este desempeño se da en un marco donde el tipo de cambio oficial avanzó solo un 0,6% en septiembre frente a proyecciones de inflación superiores al 1,7%, mientras la entidad busca afianzar la acumulación de reservas en un escenario de desaceleración de precios.

El saldo del Banco Central del mes es de u$s128 millones y el del año, u$s14.696 millones.

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