El Banco Central aceleró la compra de dólares y las reservas brutas superaron los u$s48.600 millones Con un saldo positivo en las primeras ruedas de octubre y el impulso de la oferta privada de divisas, la autoridad monetaria afianzó la recuperación de sus tenencias internacionales y cerró la semana comprando u$s35 millones. Por Agregar C5N en









La entidad que lidera Santiago Bausili arrancó octubre con saldo positivo. Redes sociales

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) consolidó la recuperación de sus tenencias brutas al superar nuevamente la barrera de los u$s48.000 millones. Tras registrar un incremento de u$s364 millones en la jornada del viernes, el stock total de reservas internacionales alcanzó los u$s48.653 millones, impulsado por el saldo comprador de la entidad.

La mejora en las reservas respondió tanto a la intervención oficial como al favorable contexto internacional y de valuación de activos. La oferta privada en el Mercado Libre de Cambios se mantuvo firme gracias a los precios internacionales del sector agropecuario y energético, sumados a colocaciones de deuda corporativa y provincial. Asimismo, la suba del 0,3% en la cotización del oro aportó cerca de u$s25 millones al valor contable de los activos del BCRA.

De cara al último tramo del año, las proyecciones oficiales anticipan un mayor flujo de divisas impulsado por la cosecha de trigo y las exportaciones energéticas de Vaca Muerta y la minería. Este desempeño se da en un marco donde el tipo de cambio oficial avanzó solo un 0,6% en septiembre frente a proyecciones de inflación superiores al 1,7%, mientras la entidad busca afianzar la acumulación de reservas en un escenario de desaceleración de precios.