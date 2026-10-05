Exverdulero y músico: quién es Cleitinho, el senador outsider que ganó la gobernación de Minas Gerais en primera vuelta Uno de los datos llamativos de las elecciones de este domingo en Brasil fue el triunfo de Cleiton Gontijo de Azevedo, dueño de una meteórica carrera que lo llevó de concejal a gobernador en diez años. Por Agregar C5N en









Cleitinho Eletrico, el nombre artístico del gobernador electo de Minas Gerais. Cleitinho

Con más del 55% de los votos y en primera vuelta, Cleiton Gontijo de Azevedo, "Cleitinho", se convirtió en el nuevo gobernador de Minas Gerais. El dirigente del partido Republicanos, de 44 años y con un pasado que combina el trabajo como verdulero, la música popular y una veloz carrera política, asumirá el control del segundo distrito electoral más grande de Brasil tras pasar por la concejalía, la legislatura estadual y el Senado.

Nació en Divinópolis, está casado y tiene dos hijos. Completó la escuela primaria y trabajó como verdulero en el negocio familiar, pero se hizo conocido como músico: integró el grupo Brotos do Samba, tocaba en bares de su ciudad, adoptó el nombre artístico Cleitinho Elétrico y publicaba videos en redes para difundir su carrera.

Cleitinho y una meteórica carrera política Su carrera política empezó en 2016, cuando fue elegido concejal de Divinópolis por el PPS (hoy Cidadania) con 3.023 votos. En 2018 llegó a diputado estadual con 115.492 votos y en 2022 fue elegido senador por el PSC con 4.268.193 votos. Antes de asumir pasó al espacio Republicanos. Su mandato en el Senado llega hasta 2031, por lo que deberá renunciar para gobernar.

Se presenta como "outsider", hace oposición a Lula y se define de derecha, pero busca una imagen menos atada a la polarización. Su bandera histórica es el combate a los privilegios del sector público.

Cleitinho tiene mandato como senador en Brasil hasta 2031. Senado Brasil Su candidatura tuvo idas y vueltas. Republicanos anunció su precandidatura en marzo, pero él recién la confirmó meses después, aunque lideraba las encuestas. Una semana antes de la convención del 25 de julio murió de leucemia su hermano menor, Matheus Augusto, a los 34 años, y Cleitinho no asistió. El 29 de julio el partido dijo que no sería candidato y él afirmó que sí. El 3 de agosto apareció llorando en un video diciendo que no competiría y, menos de 24 horas después, volvió atrás. La candidatura se confirmó el 7 de agosto.