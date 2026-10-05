Dictan un nuevo feriado este miércoles tras la despedida de Messi en la Selección argentina La conmemoración de una fecha clave en el calendario dará un respiro en mitad de la semana. Por Agregar C5N en









Habrá un feriado el miércoles luego del retiro de Lionel Messi de la Selección.

El cronograma oficial de la ciudad de Rosario contará con una jornada no laborable este miércoles 7 de octubre, un cese de actividades que coincide con el histórico partido del martes donde Lionel Messi vestirá por última vez la camiseta de la Selección argentina en el Monumental. En medio de las pasiones que despierta el tributo al astro futbolístico, los habitantes de la cuna de la bandera tendrán la oportunidad de disfrutar de una pausa en mitad de la semana laboral.

Lejos de tratarse de una fecha improvisada por las autoridades locales, el verdadero origen del cese de tareas radica en una histórica tradición religiosa e institucional de la localidad santafesina. La medida responde a una normativa provincial que cuenta con más de ocho décadas de antigüedad, la cual rinde tributo a la patrona de la localidad. De esta forma, la celebración fundacional paralizará las oficinas públicas y los bancos, dándole un respiro a los rosarinos en una semana especial.

Por qué es feriado el 7 de octubre en Rosario El cese de actividades correspondiente a cada 7 de octubre responde a una conmemoración religiosa e histórica profundamente arraigada, al celebrarse el Día de la Virgen del Rosario, patrona de la localidad santafesina. La fecha quedó establecida oficialmente en el calendario como jornada festiva mediante la sanción de la Ley Provincial N° 2.882 en 1940. Posteriormente, el estatus de la jornada no laborable de carácter permanente fue reconfirmado a través del Decreto Provincial 1435 de 1979, consolidando así el homenaje anual en toda la jurisdicción.

En el aspecto operativo, el alcance de la medida afecta de forma directa el normal funcionamiento de las oficinas de la administración pública local y de las entidades financieras. A diferencia de las dependencias estatales y los bancos que suspenden su atención, la adhesión para el sector privado se mantiene con carácter optativo. Por este motivo, el movimiento comercial y la dinámica cotidiana en las calles dependerán exclusivamente de las resoluciones adoptadas por cada rubro empresarial de la zona.

Qué abre y qué cierra este miércoles 7 de octubre El dictamen del feriado local modificará el ritmo habitual de las actividades esenciales y los servicios públicos en la jornada rosarina. En el ámbito educativo, no se dictarán clases en las escuelas de todo el distrito, sumándose a la suspensión total de la atención presencial en las entidades bancarias. De igual manera, los Centros Municipales de Distrito mantendrán sus persianas bajas durante todo el día, aunque los vecinos podrán concretar trámites e interactuar con la administración local a través de los canales digitales habilitados.

Por otra parte, la actividad económica privada mantendrá un esquema diferenciado, ya que los comercios de cercanía y los supermercados operarán con normalidad al no registrarse una exigencia legal de cierre. Aunque los shopping y locales comerciales tienen la potestad de adaptar o ajustar sus franjas horarias de funcionamiento, se espera que la actividad mercantil mantenga sus puertas abiertas. De esta manera, el impacto del cese de tareas se sentirá principalmente en las instituciones estatales, los colegios y la actividad financiera. Cómo funcionarán los servicios públicos y el transporte en Rosario durante el feriado Frente al cese de actividades locales, el municipio estructuró un plan de contingencia para asegurar la cobertura de las áreas clave en toda la ciudad. En lo referente a la movilidad, las diferentes líneas del transporte urbano de pasajeros adaptarán sus recorridos y frecuencias, prestando un itinerario reducido similar al que habitualmente se despliega durante los días sábados. Por su parte, la recolección domiciliaria de residuos no sufrirá alteraciones y se llevará a cabo en sus horarios tradicionales para mantener la higiene urbana. En el área sanitaria, las autoridades confirmaron que las guardias en los centros de salud municipales mantendrán su esquema habitual para atender cualquier eventualidad, al tiempo que el sistema SIES 107 funcionará de forma continua para emergencias. En paralelo, la infraestructura urbana vinculada al tránsito mantendrá su dinámica habitual: el cobro del estacionamiento medido y la red pública de bicicletas de Mi Bici Tu Bici operarán con total normalidad a lo largo de toda la jornada.