Piden sostener los descuentos en gas por zona fría en la provincia de Buenos Aires: "No son un privilegio"

El miércoles se debate en Diputados el proyecto del Gobierno que busca limitar la ayuda del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas solo a las regiones históricamente incluidas, como la Patagonia, Malargüe en Mendoza y la Puna.

El Instituto Consenso Federal, organización sin fines de lucro dedicada al análisis de políticas y a la capacitación, puso en marcha una campaña para defender la vigencia de los descuentos en las tarifas de gas domiciliario por zona fría , cuya modificación se debatirá en la Cámara de Diputados el miércoles 20 de mayo .

El tratamiento legislativo del proyecto PE-003/26 se realizará en la Cámara de Diputados de la Nación, luego de que el oficialismo lograra obtener el dictamen de mayoría, lo que le permite llevar la iniciativa al recinto para su discusión final .

En los argumentos de la iniciativa, el Gobierno cuestionó el régimen votado en 2021 en la Ley N°27.637, por el cual ingresaron a los beneficios en subsidios provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja. El proyecto de ley enviado por el Gobierno busca limitar la ayuda del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas solo a las regiones históricamente incluidas, como la Patagonia, Malargüe en Mendoza y la Puna .

Según el Ejecutivo, la extensión territorial "desnaturalizó el carácter focalizado del sistema" , al incorporar zonas "sin condiciones climáticas equivalentes", lo que derivó en "un incremento significativo del universo de beneficiarios, del costo fiscal del régimen y de la magnitud de los subsidios cruzados entre jurisdicciones".

A su vez, el texto del proyecto establece que el subsidio por Zona Fría quedará reservado a los usuarios registrados en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Decreto 943 de 2025.

Piden sostener los descuentos en gas por zona fría en la provincia de Buenos Aires

Mediante infografías, el Instituto se sumó al debate sobre el financiamiento del Fondo Fiduciario que sostiene los subsidios, los niveles de consumo de gas en las zonas frías y la cobertura de los descuentos en la provincia de Buenos Aires.

Sobre el financiamiento del Fondo, la organización advierte que presentó superávit en 2021, 2022 y 2023, pero apenas asumió Javier Milei entró en déficit.

En cuanto a los niveles de consumo, se demuestra -con datos- que los descuentos no constituyen privilegio alguno, sino que significan un amortiguador frente a la necesidad de consumir casi el doble de gas en las zonas frías que en regiones de temperaturas más templadas.

Resultado financiero subsidios consumo residencial de gas zonas frías El fondo fiduciario que sostiene los subsidios al consumo de gas en zonas frías presentó déficit desde la asunción de Javier Milei. Instituto Consenso Federal

Finalmente, se presentan indicadores que permiten identificar el carácter focalizado, no universal ni generalizado, del beneficio en la provincia de Buenos Aires. "Los descuentos por zona fría no son un privilegio. Se trata de una medida justa que ayuda a millones de familias a afrontar el mayor consumo que exige el clima frío (94% más que en zonas templadas). No es cierto que se asignen universalmente y sin criterio. En la provincia de Buenos Aires, los descuentos en la tarifa de Gas por Zona Fría llegan a sólo 1 de cada 5 hogares. Se trata de una política muy focalizada", detallaron.

El Director del Instituto Consenso Federal, el ex diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez, es uno de los principales impulsores de los descuentos por zona fría y coautor de la Ley 27.637, que en junio de 2021 extendió los descuentos en el gas a la provincia de Buenos Aires y a otras regiones de la Argentina.