El desafiante mensaje del arquero de Benín en la previa al partido despedida de Messi en la Selección

Marcel Dandjinou, arquero de Benín, dejó en claro que no tiene intenciones de hacerle más fáciles las cosas a Lionel Messi en el partido despedida del astro argentino de la Selección, pese a reconocer que se trata de un encuentro histórico para todo el fútbol africano. El jugador de 28 años, actualmente en Kruger United de la Primera División de Sudáfrica, contestó a la pregunta relacionada a si se dejaría convertir un penal a último minuto para que Messi pudiera retirarse con otro gol en su haber, y su respuesta fue muy clara.
"No, no. Soy arquero y estoy ahí para parar. Aunque sea el último minuto y haya un penal, si Messi lo tira, intentaré pararlo. Es así de simple, es fútbol. Sí, estamos aquí para celebrar a Messi, pero nadie nos ha dicho que tengamos que regalarle un gol. Y conociendo a Messi, tampoco necesitas regalarle nada. Si quiere marcar, tendrá que hacer todo lo posible para conseguirlo", disparó el arquero en diálogo con Marca, dejando en claro su postura competitiva de cara al amistoso.
Pese a su determinación, Dandjinou no escatimó en elogios hacia el capitán argentino. "Para mí, es uno de los reyes del fútbol. Hemos crecido viéndolo jugar. Es uno de nuestros jugadores favoritos. Poder jugar ahora contra él, en el mismo campo, es increíble. Nunca imaginé que esto pudiera pasar, pero el martes va a suceder. Para mí, Leo es una leyenda, una verdadera leyenda", expresó el arquero beninés.
El arquero también aprovechó la ocasión para hacerle un pedido especial a la AFA, relacionado con la camiseta especial que usará Messi en su despedida. "Si se lo preguntas a cualquiera de mi equipo, todos quieren su camiseta. Así que sería bueno que hicieran muchas camisetas y nos dieran una a cada jugador. Porque si sólo uno puede ir a pedirle la camiseta, no creo que sea fácil, todos la queremos", señaló, anticipando la fila que se formará entre los jugadores de Benín para conseguir la prenda de recuerdo.
El arquero remarcó además el orgullo que sentirá al participar de este encuentro histórico. "Será un orgullo enorme jugar, y ese recuerdo estará para siempre en mi memoria. Podré decir en mi carrera, yo estuve allí, en el último partido de una leyenda, en el último partido de Messi. Es increíble", cerró.
Cuándo juega Argentina contra Benín, por el partido despedida de Messi de la Selección
El encuentro entre Argentina y Benín se disputará este martes 6 de octubre desde las 20 en el Estadio Monumental de River. El partido podrá verse en vivo por Telefe, TV Pública y TyC Sports, y marcará la despedida oficial de Lionel Messi de la Selección Argentina en suelo nacional.
El equipo de Lionel Scaloni llega a este amistoso luego de dos victorias contundentes, 4-0 ante Bolivia y 7-0 frente a Burkina Faso, acumulando 11 goles y valla invicta en los dos encuentros previos de esta fecha FIFA. Benín, por otra parte, disputó su último compromiso oficial el 29 de septiembre, cuando venció 2-1 a Mauritania por las Eliminatorias para la Copa Africana de Naciones, con Rodolfo Aloko como principal figura al marcar ambos tantos.
A diferencia de lo ocurrido con Burkina Faso, que aterrizó en el país apenas cinco horas antes de jugar por problemas de logística, el plantel de Benín llegó con anticipación y está concentrado en Argentina desde la semana pasada. El equipo viajó a Buenos Aires luego de vencer a Mauritania y hasta asistió al partido entre Independiente e Instituto en Avellaneda. Pese a algunas versiones sobre inconvenientes logísticos y de infraestructura para entrenar, Dandjinou las desmintió: "No hemos tenido ningún problema. Estamos bien aquí en Buenos Aires", aseguró, y agregó, "la verdad es que hemos tenido buenas condiciones".