5 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

El desafiante mensaje del arquero de Benín en la previa al partido despedida de Messi en la Selección

Aunque demostró su admiración hacia el astro argentino, se mantuvo firme con respecto a rol en el arco. El Monumental vivirá una noche cargada de emoción en el último partido del Diez vestido de celeste y blanco.

Por
El encuentro entre Argentina y Benín se disputará este martes 6 de octubre desde las 20 hs.

El encuentro entre Argentina y Benín se disputará este martes 6 de octubre desde las 20 hs.

Redes sociales

Marcel Dandjinou, arquero de Benín, dejó en claro que no tiene intenciones de hacerle más fáciles las cosas a Lionel Messi en el partido despedida del astro argentino de la Selección, pese a reconocer que se trata de un encuentro histórico para todo el fútbol africano. El jugador de 28 años, actualmente en Kruger United de la Primera División de Sudáfrica, contestó a la pregunta relacionada a si se dejaría convertir un penal a último minuto para que Messi pudiera retirarse con otro gol en su haber, y su respuesta fue muy clara.

El partido se juega el martes con transmisión de TyC Sports y Telefe, además de las cinco plataformas de streaming.
Te puede interesar:

A qué hora es el partido despedida de Messi en la Selección ante Benín y cómo ver en vivo

"No, no. Soy arquero y estoy ahí para parar. Aunque sea el último minuto y haya un penal, si Messi lo tira, intentaré pararlo. Es así de simple, es fútbol. Sí, estamos aquí para celebrar a Messi, pero nadie nos ha dicho que tengamos que regalarle un gol. Y conociendo a Messi, tampoco necesitas regalarle nada. Si quiere marcar, tendrá que hacer todo lo posible para conseguirlo", disparó el arquero en diálogo con Marca, dejando en claro su postura competitiva de cara al amistoso.

Pese a su determinación, Dandjinou no escatimó en elogios hacia el capitán argentino. "Para mí, es uno de los reyes del fútbol. Hemos crecido viéndolo jugar. Es uno de nuestros jugadores favoritos. Poder jugar ahora contra él, en el mismo campo, es increíble. Nunca imaginé que esto pudiera pasar, pero el martes va a suceder. Para mí, Leo es una leyenda, una verdadera leyenda", expresó el arquero beninés.

El arquero también aprovechó la ocasión para hacerle un pedido especial a la AFA, relacionado con la camiseta especial que usará Messi en su despedida. "Si se lo preguntas a cualquiera de mi equipo, todos quieren su camiseta. Así que sería bueno que hicieran muchas camisetas y nos dieran una a cada jugador. Porque si sólo uno puede ir a pedirle la camiseta, no creo que sea fácil, todos la queremos", señaló, anticipando la fila que se formará entre los jugadores de Benín para conseguir la prenda de recuerdo.

El arquero remarcó además el orgullo que sentirá al participar de este encuentro histórico. "Será un orgullo enorme jugar, y ese recuerdo estará para siempre en mi memoria. Podré decir en mi carrera, yo estuve allí, en el último partido de una leyenda, en el último partido de Messi. Es increíble", cerró.

Cuándo juega Argentina contra Benín, por el partido despedida de Messi de la Selección

El encuentro entre Argentina y Benín se disputará este martes 6 de octubre desde las 20 en el Estadio Monumental de River. El partido podrá verse en vivo por Telefe, TV Pública y TyC Sports, y marcará la despedida oficial de Lionel Messi de la Selección Argentina en suelo nacional.

El equipo de Lionel Scaloni llega a este amistoso luego de dos victorias contundentes, 4-0 ante Bolivia y 7-0 frente a Burkina Faso, acumulando 11 goles y valla invicta en los dos encuentros previos de esta fecha FIFA. Benín, por otra parte, disputó su último compromiso oficial el 29 de septiembre, cuando venció 2-1 a Mauritania por las Eliminatorias para la Copa Africana de Naciones, con Rodolfo Aloko como principal figura al marcar ambos tantos.

A diferencia de lo ocurrido con Burkina Faso, que aterrizó en el país apenas cinco horas antes de jugar por problemas de logística, el plantel de Benín llegó con anticipación y está concentrado en Argentina desde la semana pasada. El equipo viajó a Buenos Aires luego de vencer a Mauritania y hasta asistió al partido entre Independiente e Instituto en Avellaneda. Pese a algunas versiones sobre inconvenientes logísticos y de infraestructura para entrenar, Dandjinou las desmintió: "No hemos tenido ningún problema. Estamos bien aquí en Buenos Aires", aseguró, y agregó, "la verdad es que hemos tenido buenas condiciones".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lionel Messi tendrá su última noche con la casaca albiceleste en el Monumental el 6 de octubre.

Fan Fest por la despedida de Messi en la Selección: cuándo y dónde es, precios de las entradas, bandas de música y más

play

C5N se encontró a los jugadores de Benín de paseo en el centro porteño: "No vamos a marcar a Messi"

Periodistas dieron a conocer las conversaciones donde se ofrecieron las entradas.

La acusación que golpea a Yanina Latorre por la reventa de entradas de la despedida de Messi en la Selección

emiliano vecchio revelo que sufria ludopatia: llegue a perder mas de 500 mil dolares
play

Emiliano Vecchio reveló que sufría ludopatía: "Llegué a perder más de 500 mil dólares"

Lionel Messi llegó a la conentración de la Selección argentina y publicó las fotos su ingreso al predio. 

Messi publicó un emotivo posteo antes de su despedida de la Selección

Nico Paz y Lionel Messi durante el Mundial 2026. 

Nico Paz le dedicó un mensaje a Lionel Messi a pocos días de su despedida: "Me enamoré de su forma de jugar"

Rating Cero

El protagonista renunció a los lujos y eligió una vida diferente.

Es hijo de un famoso conductor argentino, pinta casas y vive de paseos en bicicleta en Bariloche

El conductor habló de su relación.

Es un famoso conductor y dijo la verdad detrás de su separación tras 30 años de matrimonio: "No vale la pena remar"

La protagonista hizo una confesión íntima al aire.

"Estoy enamorada": la confesión de una de las conductoras argentinas más famosas

El humorista fue el primer eliminado de la competencia.

Pachu Peña, eliminado de MasterChef: el jurado se indignó por este detalle de su plato

El periodista salió al cruce tras las expresiones de la conductora.

El furioso descargo de Diego Leuco contra Florencia de la V por la falsa noticia del levantamiento de La Peña de Morfi

La cantante atraviesa un complicado momento legal.

Grave: dura acusación contra Ángela Leiva en medio de su llegada a Es mi sueño

últimas noticias

Manuel Adorni en el Senado. 

Las claves de Adorni y los fantasmas que el Gobierno no logra espantar sobre su giro malvinero

Hace 5 minutos
 El BCRA busca transmitir estabilidad y confianza en el sistema financiero.

El Banco Central aseguró que el 75% de los dólares de los ahorristas queda en el país

Hace 30 minutos
El protagonista renunció a los lujos y eligió una vida diferente.

Es hijo de un famoso conductor argentino, pinta casas y vive de paseos en bicicleta en Bariloche

Hace 1 hora
Javier Milei y Flávio Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro agradeció el apoyo de Milei tras las elecciones en Brasil: "Dios al mando"

Hace 1 hora
El conductor habló de su relación.

Es un famoso conductor y dijo la verdad detrás de su separación tras 30 años de matrimonio: "No vale la pena remar"

Hace 1 hora