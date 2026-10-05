Martín Fierro de la música 2026: la lista completa de los nominados

Este domingo se dieron a conocer los nominados a la edición de los Martín Fierro de la Música, premiación que celebrará su noche inaugural el miércoles 14 de octubre en Tango Porteño, sobre la calle Cerrito 570 de la Ciudad de Buenos Aires. El evento, organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) con Luis Ventura a la cabeza, reunirá a las grandes figuras de la música argentina de distintos géneros y generaciones.
Entre los artistas con más nominaciones se destaca María Becerra, con siete candidaturas, seguida por Lali Espósito, con seis, y Tini Stoessel, con cinco. Las tres compiten entre sí en categorías centrales como Mejor Artista Femenina y Mejor Artista Pop, lo que anticipa una competencia pareja en los rubros más esperados de la noche.
La producción general del evento está a cargo de Diego Suárez, en coproducción con El Nueve, canal que transmitirá la gala en vivo junto a su plataforma de YouTube. La conducción quedará en manos de Hernán Drago y Edith Hermida, mientras que la alfombra roja contará con Daniel Gómez Rinaldi y Rocío Marengo, con la participación especial de El Polaco en la previa.
La velada combinará la entrega de galardones con presentaciones musicales en vivo de artistas como Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Grupo Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras, además de homenajes a la trayectoria de distintas figuras de la música nacional. La cita está programada para comenzar a las 19:00 horas.