Martín Fierro de la música 2026: la lista completa de los nominados La música argentina tendrá su propia gala de reconocimientos con María Becerra, Lali y Tini como las artistas con más nominaciones. El evento se celebrará el 14 de octubre con shows en vivo y homenajes a distintas generaciones. Agregar C5N en









La más nominada es María Becerra con siete candidaturas. Redes sociales

Este domingo se dieron a conocer los nominados a la edición de los Martín Fierro de la Música, premiación que celebrará su noche inaugural el miércoles 14 de octubre en Tango Porteño, sobre la calle Cerrito 570 de la Ciudad de Buenos Aires. El evento, organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) con Luis Ventura a la cabeza, reunirá a las grandes figuras de la música argentina de distintos géneros y generaciones.

Entre los artistas con más nominaciones se destaca María Becerra, con siete candidaturas, seguida por Lali Espósito, con seis, y Tini Stoessel, con cinco. Las tres compiten entre sí en categorías centrales como Mejor Artista Femenina y Mejor Artista Pop, lo que anticipa una competencia pareja en los rubros más esperados de la noche.

La producción general del evento está a cargo de Diego Suárez, en coproducción con El Nueve, canal que transmitirá la gala en vivo junto a su plataforma de YouTube. La conducción quedará en manos de Hernán Drago y Edith Hermida, mientras que la alfombra roja contará con Daniel Gómez Rinaldi y Rocío Marengo, con la participación especial de El Polaco en la previa.

La velada combinará la entrega de galardones con presentaciones musicales en vivo de artistas como Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Grupo Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras, además de homenajes a la trayectoria de distintas figuras de la música nacional. La cita está programada para comenzar a las 19:00 horas.

Cazzu, cantante nacida en Jujuy. Lista de nominados al Martín Fierro de la Música Mejor Canción Cazzu, con "Con otra".

Maria Becerra y Paulo Londra, con "Ramen para dos".

Roze, Max Carra, Valen y Ramky en los Controles, con "Tu jardín con enanitos".

Luck Ra y Miranda!, con "Tu misterioso alguien". Mejor Álbum Milo J por "La vida era más corta".

Maria Becerra por "Quimera".

Cazzu por "Latinaje".

Ca7riel y Paco Amoroso por "Papota".

Lali por "Cuando el demonio llama". Mejor Colaboración Big One, Paulo Londra y Wisin con "Flashbacks / Crossover #9".

Lauta, Amigo de Artista y Q'Lokura con "Puñaladas".

Renzo ED, La Joaqui y Salas con "Colocartelo Remix".

Emanero, Luciano Pereyra y David Bisbal con "La Peligrosa".

Emilia, Tini y Nicki Nicole con "Blackout".

Turf y Lali con "Loco un poco". Mejor Artista Femenina Maria Becerra.

Ángela Leiva.

Tini.

Lali.

Cazzu.

Natalie Pérez.

Marilina Bertoldi. Mejor Artista Masculino Fito Páez.

Dante Spinetta.

Coti Sorokin.

Milo J.

Axel.

Abel Pintos.

Emanero.

Dillom. Mejor Grupo o Banda Babasónicos.

Divididos.

Los Pericos.

Turf.

Airbag.

El Mató a un policía motorizado.

Tan Biónica.

Los Piojos. Mejor Artista Revelación Masculino Simón Aguirre.

Lázaro Caballero.

Max Carra.

Roze.

Ramma.

Joaco Burgos.

Camionero.

Luciano Creiner.

Valentino Merlo. Mejor Artista Revelación Femenina More con Flow.

Valentina Márquez.

Juana Rozas.

143Leti.

Mery Granados.

Valentina Olguín.

Candu Domínguez. Mejor Artista Pop Tini.

Lali.

Emilia.

Tiago PZK.

Maria Becerra.

Zoe Gotusso.

Yami Safdie.

Ángela Torres. Mejor Artista Rock o Alternativo Babasónicos.

El Plan de la Mariposa.

Fito Páez.

Los Piojos.

Charly García.

Andrés Calamaro.

Marilina Bertoldi. Mejor Artista Urbano Dante Spinetta.

Trueno.

J Rei.

Duki.

L-Gante.

Nicki Nicole.

Milo J. Milo J vuelve a la Argentina con un show 360° que promete hacer historia. Redes sociales Mejor Artista Folclórico Soledad Pastorutti.

Abel Pintos.

Luciano Pereyra.

Los Nocheros.

Destino San Javier.

Coki Ramírez.

Maggie Cullen.

Jorge Rojas. Mejor Artista Show en Vivo o Plataformas Maria Becerra por "Quimera Show 360° en River".

La K'onga por "Cuartetour".

Lali por "Lali Tour 2025".

Airbag por "El Club de la Pelea".

Tini por "Futttura".

Q'Lokura por "Q'Lokura en vivo".

Emanero por "Emanero Tour 2025".

Un Poco de Ruido por "La Zapada Más Grande Del Mundo". Mejor Productor o Productora Musical Mauro De Tommaso.

BZRP.

Nico Cotton.

Big One.

Evlay.

Tatool.

Tote.

Oscar Mediavilla. Mejor Grupo o Banda Tropical Damas Gratis.

Los Totora.

La T y La M.

Ráfaga.

La K'onga.

Q'Lokurra.

La Delio Valdez.

Banda XXI. Mejor Artista Tropical Masculino Rodrigo Tapari.

Uriel Lozano.

El Polaco.

Ulises Bueno.

Daniel Agostini.

Nico Mattioli. Mejor Artista Tropical Femenina Ángela Leiva.

Dalila.

Karina.

Eugenia Quevedo. Mejor Artista de Tango Guillermo Fernández.

Caro Minella.

Jorge Amicone.

Jorge Vázquez.

Los Reyes del Tango. Mejor Cortina Musical de TV Morfi, Todos a la Mesa.

LAM.

Gran Hermano.

Telenueve Noticiero. Mejor Concepto Visual Maria Becerra.

Lali.

Tini.

Emanero.

Cazzu.

Dillom.

Ca7riel y Paco Amoroso. La "nena" de Argentina anunció un nuevo show 360° en Buenos Aires para 2027. Redes sociales Mejor Manager Artístico Fernando Szereszevsky.

Pocho Rocca.

Artes Group.

Natanael Real.

Daniel Grinbank.

Ana Poluyan.

Maxi El Brother.

Alberto Miguel.

Marcelo Fogoli.

Héctor Cavallero. Mejor Artista DJ Ezequiel Arias.

Sol Ortega.

Hernán Cattaneo.

Mariano Mellino.

Victoria Engel.

Carlos Alfonsín.

Javier Zuker. Mejor Música de Comerciales o Jingles Saphirus.

Molto.

Kanji.

"Rinde 2", de Luck Ra. Mejor Artista DJ Revelación 0ostil.

Victoria Why Not.

Discip.

Ana Helder.

Jay De Lys.

Eze Ramires. Mejor Artista de Música Infantil Panam.

Plim Plim.

Margarita.

Pau Pau.

Topa.

El Reino Infantil. Mejor Artista de Cuarteto Valentina Márquez.

Ulises Bueno.

Simón Aguirre.