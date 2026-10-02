2 de octubre de 2026 Inicio
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Presentaron un programa para obtener la ciudadanía argentina a través de inversiones

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo; y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el marco del Argentina Week. De esta manera, aquellos extranjeros que realicen aportes económicos relevantes en el país, podrán acceder a la nacionalidad sin la obligación de cumplir con los dos años previos de residencia.

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Luis Caputo junto a Diego Santilli en Argentina Week París. 

Luis Caputo junto a Diego Santilli en Argentina Week París. 

En el marco del Argentina Week que se desarrolla en la ciudad de París, el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, anunció la puesta en marcha del Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina. La iniciativa, que tiene como objetivo fomentar la llegada de dólares al país, le brinda el beneficio a aquellos extranjeros que realicen aportes económicos relevantes en el país, quienes podrán acceder a la nacionalidad sin la obligación de cumplir con los dos años previos de residencia.

Nicolás y Luis Caputo.
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Desde el ministerio argumentaron que el anuncio se enmarca "en el proceso de apertura e integración internacional que impulsa la Argentina, acompañado por reformas orientadas a fortalecer el clima de inversión y promover la llegada de capitales".

El programa contará con estándares de diligencia, transparencia financiera y gestión de riesgos alineados con las recomendaciones de la OCDE y el GAFI. Las solicitudes comenzarán a ser recibidas durante el cuatro trimestre de 2026 y estarán sujetas a un proceso de evaluación riguroso destinado a preservar la seguridad nacional, la integridad del sistema financiero y el prestigio internacional de la ciudadanía argentina.

Los detalles el Programa Ciudadanía por Inversión en Argentina

El programa propone dos mecanismos simples y transparentes para aquellos extranjeros interesados en invertir en el pais: realizar un aporte directo y no reembolsable al Tesoro Nacional por u$s350.000; o suscribir un título público de u$s800.000 creado específicamente para este programa.

Asimismo, podrán aplicar el cónyuge e hijos del solicitante principal, siempre que acrediten el vínculo correspondiente y realicen los aportes previstos para cada categoría.

Por su parte, los cónyuges e hijos de entre 18 y 25 años, solteros y sin hijos, podrán solicitar la ciudadanía mediante un aporte de u$s100.000 al Tesoro Nacional, mientras que los menores de 18 años podrán hacerlo mediante un aporte de u$s25.000.

"Todos los fondos deberán canalizarse a través del sistema financiero formal y cumplir con los estándares aplicables en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y transparencia financiera. Los recursos obtenidos se destinarán a continuar fortaleciendo la posición fiscal y financiera de la Argentina", detallaron desde el ministerio.

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