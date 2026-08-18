18 de agosto de 2026 Inicio
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Luis Caputo destacó la caída de la inflación mayorista en julio: "La más baja desde mayo de 2025"

El ministro de Economía subrayó la merma del índice publicado por el Indec y marcó que fue "la menor para un mes de julio desde el año 2019".

Por
Luis Caputo

Luis Caputo, ministro de Economía.

Latam Economic Forum

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la caída de la inflación mayorista informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), después de que marcara un 0,8% en julio. Se trata del porcentaje más bajo desde mayo de 2025, por lo que acumula una suba del 16,6% en lo que va del año. Además, en la comparación interanual crecieron un 31,1%.

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En la red social X, Caputo celebró la baja de los precios mayoristas y comparó el índice con otras mediciones: "Los precios mayoristas registraron una variación mensual de 0,8% en julio. El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró una variación de 0,8% mensual en julio, con una suba de 0,8% en los Productos Nacionales y 0,5% en los Importados. La variación en el mes fue la más baja desde mayo de 2025, y la menor para un mes de julio desde el año 2019".

La publicaci&oacute;n de Luis Caputo.

La publicación de Luis Caputo.

"La variación interanual del IPIM fue de 31,1%, desagregada en un incremento de 38,6% en los Productos Primarios, 29,5% en los Productos Manufacturados, 45% en la Energía Eléctrica y 21,3% en los Productos Importados", agregó en esta línea.

Por su parte, el presidente Javier Milei también festejó la baja de la inflación mayorista en X: "Y al final Julio empezó con cero... inflación mayorista = 0,8%". Además, en otro posteo, volvió a elogiar a Caputo: "VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO VLLC!"

Luis Caputo, sobre la morosidad récord: "Separemos la empatía de la política pública"

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a referirse a la morosidad que llevaba un año y medio de ascenso hasta mayo de este año, justificó la inexistencia de una medida para aliviar a las familias endeudadas y pidió: "Separemos la empatía de la política pública".

"Nosotros manejamos la plata de la gente, de los pagadores de impuestos, de los contribuyentes, entonces entrás en una situación en la que no sé si te sentirías cómoda con que usara tu plata para compensar a un banco porque otorgó un mal crédito", le respondió a la periodista Liliana Franco en la conferencia de prensa de este jueves.

Caputo aseguró que vieron venir el aumento de la morosidad y que se ocuparon "casi desde el día -1" ya que se reunieron con los bancos y les pidieron "flexibilidad, que hicieran algo razonable, que tuvieran consideración". "Debo decir que la tuvieron, la reacción de los bancos fue muy positiva", elogió el funcionario.

El ministro celebró que en la última reunión que mantuvieron con representantes del sector bancario les dijeron "estaban refinanciando estas moras a tres años a tasas de entre 20 y 25%, que la mayoría ya estaban pagando". "Esto no implica que sea algo que se vaya a reflejar en los números inmediatamente", advirtió.

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