5 de octubre de 2026 Inicio
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Javier Milei retoma la agenda tras su gira por Francia: PASO y Presupuesto 2027, los temas de la semana

El Presidente vuelve a concentrar su actividad en Casa Rosada después de la Argentina Week. El Gobierno buscará avanzar con su agenda legislativa y ordenar las negociaciones con gobernadores y aliados en el Congreso.

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El Gobierno buscará avanzar con su agenda legislativa y ordenar las negociaciones con gobernadores y aliados en el Congreso.
El Gobierno buscará avanzar con su agenda legislativa y ordenar las negociaciones con gobernadores y aliados en el Congreso.

El presidente Javier Milei retomará este lunes su actividad en la Casa Rosada luego de su participación en la Argentina Week de París, con una agenda atravesada por las prioridades legislativas del Gobierno para el último tramo del año. La reforma electoral, la eliminación de las PASO y el tratamiento del Presupuesto 2027 estarán entre los principales temas de discusión.

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Milei encabezará a las 10 una nueva reunión de Gabinete, en la que se repasarán los objetivos de gestión y la estrategia oficial para los próximos meses. El encuentro será también una instancia para ordenar las distintas áreas del Gobierno después de la gira presidencial por Francia, donde el mandatario mantuvo reuniones con Emmanuel Macron, empresarios y 13 gobernadores.

Más tarde, a las 13, el Presidente participará en el Salón Blanco de la Casa Rosada de la presentación de las cartas credenciales de los embajadores de Bélgica, Irlanda, Finlandia e Israel.

Reforma electoral y PASO, en el centro de la discusión

El martes volverá a las 13 horas a reunirse la mesa política del Gobierno, en un encuentro que tendrá como uno de sus ejes la reforma electoral impulsada por el oficialismo, que incluye la posibilidad de eliminar las PASO para las elecciones de 2027.

Antes, a las 11, el vocero presidencial Adrián Ravier brindará su habitual conferencia de prensa. La jornada también incluirá actividades de distintos integrantes del Gabinete, entre ellas la participación de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en la inauguración del Pabellón de Mujeres de Alto Riesgo en Ezeiza, y del ministro de Salud, Mario Lugones, en el AmCham Health Forum 2026.

El Gobierno también deberá continuar con las negociaciones en el Congreso para avanzar con el Presupuesto 2027. El proyecto presentado por el Ejecutivo contempla un crecimiento del 4% del PBI, una inflación promedio del 21,1% y la continuidad del superávit fiscal como uno de los principales objetivos económicos.

En paralelo, la Casa Rosada buscará sostener el vínculo con los gobernadores que acompañaron a Milei durante su viaje a Francia. El Presidente mantuvo allí un encuentro con 13 mandatarios provinciales y destacó el respaldo al rumbo económico y la necesidad de trabajar en conjunto para atraer inversiones.

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