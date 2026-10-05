5 de octubre de 2026 Inicio
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Pedro Sánchez adelanta las elecciones en España: se votará el 29 de noviembre

El presidente del Gobierno anunció la disolución de las Cortes Generales tras el revés parlamentario que sufrió su gestión en medio de la crisis de vivienda y el rechazo a dos decretos que buscaban congelar alquileres y frenar desalojos.

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Pedro Sánchez adelanta las elecciones en España y se votará el 29 de noviembre

Pedro Sánchez adelanta las elecciones en España y se votará el 29 de noviembre

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció este lunes el adelanto de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. La decisión implica la disolución anticipada de las Cortes Generales y pone fin a la actual legislatura antes de lo previsto.

Una anciana de 102 años falleció y al menos 90 personas tuvieron que ser rescatadas de emergencia.
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Sánchez comunicó la convocatoria durante una declaración institucional en el Palacio de La Moncloa, después de informar al rey Felipe VI. El mandatario sostuvo que llegó el momento de que los ciudadanos decidan el rumbo político del país y reclamó un respaldo electoral más amplio para su proyecto.

El revés parlamentario que aceleró la decisión

El anuncio se produjo después de la derrota que sufrió el Gobierno en el Congreso de los Diputados. El oficialismo no consiguió aprobar dos decretos vinculados con medidas para afrontar la crisis habitacional, que fueron rechazados con los votos del Partido Popular (PP), Vox y Junts.

El resultado dejó expuestas nuevamente las dificultades del Ejecutivo para conseguir una mayoría estable en el Parlamento. Sánchez mantuvo durante el fin de semana reuniones con integrantes de su Gobierno y dirigentes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) antes de definir el adelanto electoral.

Con la convocatoria, España iniciará el proceso electoral que culminará el domingo 29 de noviembre. Los comicios determinarán la nueva composición del Congreso y el Senado y abrirán posteriormente las negociaciones para formar el próximo Gobierno.

La campaña tendrá como principales ejes la vivienda, la gestión del Ejecutivo y la posibilidad de un cambio político. Sánchez buscará renovar su mandato al frente del Gobierno, mientras que el Partido Popular y Vox intentarán capitalizar el desgaste de la actual administración.

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