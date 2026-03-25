Derrumbe en Parque Patricios: el Gobierno porteño pidió ser reconocido como víctima en la causa

La administración a cargo de Jorge Macri solicitó formalmente ser tenido como “tercero coadyuvante” en la investigación judicial por el derrumbe, ocurrido el martes 3 de marzo en el inmueble de la calle Mafalda 907, al sostener que el episodio le generó una “afectación concreta, inmediata y diferenciada” sobre sus recursos y funciones.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires solicitó este miércoles formalmente ser tenido como “tercero coadyuvante” en la investigación judicial por el derrumbe ocurrido el pasado 3 de marzo en el inmueble de la calle Mafalda 907, al sostener que el episodio le generó una “ afectación concreta, inmediata y diferenciada ” sobre sus recursos y funciones.

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La presentación fue realizada por la Procuración General porteña ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°31, a cargo de la fiscal María del Rosario Selvatici , en el marco de la causa que busca esclarecer las circunstancias del colapso estructural.

En el escrito, la administración porteña argumentó que interviene en calidad de damnificado y pidió que se lo admita como parte en el expediente. Según se consignó, la solicitud se funda en que el hecho “ no solo habría puesto en riesgo la seguridad común y afectado a numerosos vecinos ”, sino que también impactó directamente en la administración local.

El derrumbe, ocurrido en el sector de estacionamiento del complejo, provocó “el colapso de una parte sustancial de la estructura”, lo que derivó en la evacuación preventiva de vecinos, la clausura del área afectada y la intervención de distintos organismos estatales.

En ese sentido, la presentación detalla que fue necesario desplegar “ un amplio operativo de emergencia, rescate, atención sanitaria, inspección, control, asistencia y prevención” , con participación de Bomberos de la Ciudad, SAME, Defensa Civil, personal policial y Guardia de Auxilio.

Además, el Gobierno porteño sostuvo que el episodio implicó el uso de recursos extraordinarios. “Fue necesario desplegar y coordinar recursos públicos extraordinarios” para tareas de emergencia, así como adoptar medidas como evacuaciones, cortes de suministro, restricciones a la circulación y asistencia a los afectados.

La Ciudad

También se remarcó el impacto económico y operativo: la Ciudad “debió afrontar erogaciones y cargas funcionales directamente derivadas del episodio”, incluyendo el relevamiento de damnificados, alojamiento transitorio y dispositivos de contención.

Para la Procuración, todo esto configura una afectación que “excede la mera repercusión general que un hecho de esta naturaleza puede producir sobre la comunidad”, por lo que corresponde reconocer al Ejecutivo local como víctima en el expediente.

La investigación tiene por objeto esclarecer las circunstancias vinculadas al derrumbe ocurrido el día 3 de marzo de 2026, en el inmueble sito en la calle Mafalda 907 de esta Ciudad, hecho que habría provocado el colapso de una parte sustancial de la estructura correspondiente al sector de estacionamiento del complejo alii emplazado, con afectación de vehículos, evacuación preventiva de vecinos, clausura administrativa del sector comprometido e intervención de distintas áreas estatales competentes.