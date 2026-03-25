25 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Derrumbe en Parque Patricios: el Gobierno porteño pidió ser reconocido como víctima en la causa

La administración a cargo de Jorge Macri solicitó formalmente ser tenido como “tercero coadyuvante” en la investigación judicial por el derrumbe, ocurrido el martes 3 de marzo en el inmueble de la calle Mafalda 907, al sostener que el episodio le generó una “afectación concreta, inmediata y diferenciada” sobre sus recursos y funciones.

Vanesa Petrillo
Por
Vanesa Petrillo

Además de pidió la imputación de los responsables. 

Derrumbe en Parque Patricios: el Gobierno porteño pidió ser reconocido como víctima en la causa

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires solicitó este miércoles formalmente ser tenido como “tercero coadyuvante” en la investigación judicial por el derrumbe ocurrido el pasado 3 de marzo en el inmueble de la calle Mafalda 907, al sostener que el episodio le generó una “afectación concreta, inmediata y diferenciada” sobre sus recursos y funciones.

Febrero contabilizó un total de 3567 escrituras en la Ciudad de Buenos Aires. 
Te puede interesar:

Cayó un 16,9% la cantidad de escrituras de compraventa realizadas durante febrero en CABA

La presentación fue realizada por la Procuración General porteña ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°31, a cargo de la fiscal María del Rosario Selvatici, en el marco de la causa que busca esclarecer las circunstancias del colapso estructural.

En el escrito, la administración porteña argumentó que interviene en calidad de damnificado y pidió que se lo admita como parte en el expediente. Según se consignó, la solicitud se funda en que el hecho “no solo habría puesto en riesgo la seguridad común y afectado a numerosos vecinos”, sino que también impactó directamente en la administración local.

El derrumbe, ocurrido en el sector de estacionamiento del complejo, provocó “el colapso de una parte sustancial de la estructura”, lo que derivó en la evacuación preventiva de vecinos, la clausura del área afectada y la intervención de distintos organismos estatales.

En ese sentido, la presentación detalla que fue necesario desplegar “un amplio operativo de emergencia, rescate, atención sanitaria, inspección, control, asistencia y prevención”, con participación de Bomberos de la Ciudad, SAME, Defensa Civil, personal policial y Guardia de Auxilio.

Además, el Gobierno porteño sostuvo que el episodio implicó el uso de recursos extraordinarios. “Fue necesario desplegar y coordinar recursos públicos extraordinarios” para tareas de emergencia, así como adoptar medidas como evacuaciones, cortes de suministro, restricciones a la circulación y asistencia a los afectados.

La Ciudad

También se remarcó el impacto económico y operativo: la Ciudad “debió afrontar erogaciones y cargas funcionales directamente derivadas del episodio”, incluyendo el relevamiento de damnificados, alojamiento transitorio y dispositivos de contención.

Para la Procuración, todo esto configura una afectación que “excede la mera repercusión general que un hecho de esta naturaleza puede producir sobre la comunidad”, por lo que corresponde reconocer al Ejecutivo local como víctima en el expediente.

La investigación tiene por objeto esclarecer las circunstancias vinculadas al derrumbe ocurrido el día 3 de marzo de 2026, en el inmueble sito en la calle Mafalda 907 de esta Ciudad, hecho que habría provocado el colapso de una parte sustancial de la estructura correspondiente al sector de estacionamiento del complejo alii emplazado, con afectación de vehículos, evacuación preventiva de vecinos, clausura administrativa del sector comprometido e intervención de distintas áreas estatales competentes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los flamencos color salmón son una de las postales más llamativas.
play

Escapada distinta cerca de Buenos Aires: un lugar mágico donde se pueden ver flamencos color salmón

Una rotura en una ventana obligó a suspender el regreso de las familias al complejo.

Derrumbe en Parque Patricios: se torció una ventana, aparecieron grietas y evacuaron a los vecinos

El pueblo bonaerense cerca de CABA ideal para visitar el finde.

Este es el refugio perfecto para quienes buscan descansar sin alejarse demasiado de Buenos Aires

Diversión y aprendizaje para los más chicos. 

La escapada cerca de Buenos Aires a un lugar soñado para ir con niños en Semana Santa

La reserva natural que invita a conocer fauna y flora autóctona en la historia de la región pampeana. 

Turismo en Argentina: la reserva natural disfrutar de la naturaleza sin demasiada gente

La Ciudad de Buenos Aires está dividida en polígonos que cambian los nombres de las calles para evitar numeraciones largas.

"Convertir Piedras en Esmeralda": los secretos de las calles que cambian de nombre en Buenos Aires

Rating Cero

Diego Leuco espera la confirmación de quién será su próxima compañera en la Peña de Morfi. 

No la quieren: la elección de una histórica conductora tensiona el regreso de La Peña de Morfi

Fernanda Iglesias debió abandonar el programa en vivo.

Fernanda Iglesias abandonó Puro Show en vivo por una urgencia: "Salí corriendo"

Con una duración de 120 minutos, Jesus Revolution se presenta como una opción diferente dentro del catálogo, ideal para quienes buscan alternativas basadas en hechos reales con un enfoque espiritual.
play

La película religiosa sobre un hecho real de los 70 en EEUU llegó a Netflix y sorprende

Emilia Mernes fue a acompañar a Duki, quien cantaba en la fiesta.

Se filtró una foto de Emilia Mernes en el día de la fiesta de la Selección: qué jugador la sacó y a quién abraza

El actor falleció a los 28 años.

Murió Seth Peterson, el actor de cine para adultos, a los 28 años

Emilia no para de perder seguidores.

Emilia, en caída libre: sigue perdiendo seguidores tras su pelea con María Becerra y Tini

últimas noticias

Diego Leuco espera la confirmación de quién será su próxima compañera en la Peña de Morfi. 

No la quieren: la elección de una histórica conductora tensiona el regreso de La Peña de Morfi

Hace 12 minutos
Teherán, capital de Irán.

Cuáles son los 5 puntos que le propuso Irán a EEUU para finalizar la guerra

Hace 26 minutos
El hecho se produjo en Mariano Acosta.

Explosión en Mariano Acosta: se conoció cómo inició el incendio en el depósito de garrafas

Hace 35 minutos
Karina Milei junto a Manuel Adorni.

Karina Milei respaldó a Adorni en medio de la polémica: "Sé quién sos y de tu integridad"

Hace 1 hora
play

Derrumbe en Parque Patricios: el Gobierno de la Ciudad pidió ser reconocido como víctima

Hace 1 hora